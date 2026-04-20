Ответ WHOOP: Google готовит фитнес-браслет Fitbit Air без экрана

Google представила принципиально новый тип фитнес-трекера: гаджет лишен дисплея и ориентирован на максимально точный сбор биометрических данных. Ожидается, что выход браслета будет сопровождаться изменением программной экосистемы, где привычные сервисы Fitbit окончательно перейдут под бренд Google Health.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на 9to5Google .

Ключевой особенностью новинки станет полное отсутствие экрана.

Инженеры отмечают, что такое решение позволило полностью сосредоточиться на эргономике устройства. А название "Air" прямо указывает на концепцию сверхлегкого устройства, которое не ощущается на руке во время круглосуточного ношения.

Конструкция состоит из компактной алюминиевой капсулы, которая крепится с помощью плотных текстильных или силиконовых ремешков. Разработчики подчеркивают: такая форма идеально подходит для профессиональных атлетов и тех, кто ищет точный трекер для мониторинга сна, который не мешает ночью и не отвлекает светом дисплея.

Технические возможности фитнес-трекера

Отказ от энергозатратного экрана позволил Google Fitbit Air существенно опередить обычные смарт-часы по времени работы. По предварительным данным, браслет сможет работать без подзарядки до двух недель.

Все внутреннее пространство капсулы занимают обновленные датчики для измерения вариабельности сердечного ритма (HRV), насыщенности крови кислородом и температуры кожи. Все данные передаются непосредственно в смартфон, где с помощью искусственного интеллекта Google Health Coach формируется подробная аналитика о готовности организма к нагрузкам.

Профессиональным амбассадором и консультантом по производительности для новой линейки стал четырехкратный чемпион НБА Стивен Карри, который уже несколько месяцев тестирует браслет в реальных условиях.

Новая экосистема Google Health

Выпуск Fitbit Air станет частью перехода компании к единой платформе Google Health. Известно, что подписка Fitbit Premium получит новое название, а сервисы персональных советов будут интегрированы с нейросетью Gemini.

Пользователи смогут получать персонализированные отчеты о состоянии здоровья в текстовом формате, а задавать вопросы можно будет непосредственно в приложении. Разработчики убеждены: такой подход делает браслет не просто датчиком, а полноценным инструментом для управления физическим состоянием.

Официальный дебют Google Fitbit Air прогнозируют на конференции Google I/O 2026 уже в мае.