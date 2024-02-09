Крупные авиационные учения США и союзников стартовали в Тихом океане

В Тихом океане стартовали авиационные учения США и союзников, в которых примут участие боле 80 самолетов. Центром учений стал остров Гуам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Ежегодные учения Cope North проходят на базе Андерсен на Гуаме. Сообщается, что в них участвуют более 80 военных самолетов и около 3000 военнослужащих из шести стран, включая США, Японию, Австралию, Францию ​​и Канаду и Южную Корею.

В первый день коалиция из 33 самолетов устроила "прогулку на слонах", которая представляет собой плотный строй самолетов, выруливающих в массовом порядке перед взлетом.

"В ходе учений мы стремимся отрабатывать действия по рассредоточению боевых и мобильных военно-воздушных сил совместно со всеми шестью странами-участницами. Наша сеть альянсов и партнерств остается основой глобальной безопасности", - заявил подполковник Дэвид Оверстрит, член Индо-Тихоокеанского командования ВВС США.

В ходе учений, которые продлятся до 23 февраля, войска союзников примут участие в тренировках медицинской эвакуации, учениях по сбросу личного состава и грузов, а также проведут совместные групповые полеты.

Что предшествовало

Напомним, что 4 февраля США и Япония впервые назвали Китай гипотетическим врагом во время своих совместных командно-штабных учений. Военные учения по компьютерному моделированию, которые начались 1 февраля и продлятся до четверга, предполагают чрезвычайную ситуацию на Тайване.

Ранее для врага использовалось условное название, но в этот раз, как сообщили правительственные источники, врагом был выбран Китай. Кроме того, ранее во время учений использовали карты, несколько отличающиеся от топографии реальных стран, чтобы избежать негативной реакции в случае утечки планов, а в этот раз использовались неизмененные версии.