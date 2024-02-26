Задействовали семь подлодок. В Европе стартовали крупные морские учения НАТО

В Средиземном море у берегов острова Сицилия сегодня утром, 26 февраля, стартуют морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Морского командования НАТО.

В ежегодных морских учениях НАТО примут участие военнослужащие и корабли Турции, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Испании, Британию и США. В учениях задействованы семь подводных лодок, несколько надводных кораблей, а также авиация стран-членов НАТО.

"Двухнедельные учения, в которых основное внимание уделяется совершенствованию возможностей противолодочной борьбы и повышению эффективности военно-морских задач, подчеркивают приверженность НАТО укреплению потенциала коллективной обороны и реагирования на кризисы в регионе стратегического значения", - говорится в сообщении Морского командования НАТО.

Отмечается, что Средиземное море с его сложной подводной топографией представляет собой идеальный фон для учений.

Учения Dynamic Manta также служат платформой для тестирования и укрепления возможностей реагирования Альянса на кризисы. Учения под тактическим руководством контр-адмирала Паскуале Эспозито должны продемонстрировать готовность НАТО защищать своих членов от любой угрозы.

Учения НАТО

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.

В рамках Steadfast Defender-24 пройдут польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.

Также мы писали, что 9 февраля в Тихом океане стартовали авиационные учения США и союзников, в которых примут участие боле 80 самолетов. Центром учений стал остров Гуам. В ходе учений, которые продлились до 23 февраля, войска союзников приняли участие в тренировках медицинской эвакуации и учениях по сбросу личного состава и грузов.