НАТО начало крупнейшие за последние десятилетия учения. Они продлятся до конца весны
Крупнейшие учения НАТО за последние десятилетия Steadfast Defender 24 стартовали сегодня, 24 января. Они продлятся до конца весны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Североатлантический альянс.
Отмечается, что стартом учений стало то, что десантный корабль-док USS Gunston Hall покинул Норфолк (штат Вирджиния в США), после чего начнется серия операций по транзиту через Атлантику.
Фото: Старт учений (shape.nato.int)
Отбытие военного корабля США Gunston Hall знаменует собой первое тактическое движение Steadfast Defender 24. Канадский корабль "Шарлоттаун" отправится из Галифакса (Новая Шотландия) в Европу в конце этого месяца.
В НАТО уточняют, что запланированные учения продемонстрируют способность Альянса быстро развернуть силы из Северной Америки и других частей для усиления обороны Европы.
Что еще известно об обучении
Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи сказал, что Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантический регион с помощью трансатлантического перемещения сил из Северной Америки.
"Steadfast Defender 2024 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок", - сказал генерал.
Учения Steadfast Defender 24 пройдут в нескольких местах, а соответствующие учения продлятся до 31 мая 2024 года. Это будут первые крупномасштабные учения НАТО, на которых будут приведены в действие новые планы обороны.
Они покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные многоплановые операции в течение нескольких месяцев на расстоянии тысяч километров от крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях.
Что об этих учениях сообщалось ранее
Великобритания отправила 20 тысяч военнослужащих для службы по всей Европе в рамках масштабных учений НАТО в первой половине этого года. Обучение НАТО Steadfast Defender 24 проводится с целью отработки защиты своего восточного фланга.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сказал, что военные объединят усилия с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, "обеспечивая жизненно важную гарантию против угрозы Путина".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.