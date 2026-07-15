Тысячи семей ВПЛ не получат выплаты из-за одного условия: о чем идет речь

Главное

выплату на ребенка дадут только если семья переехала (повторно) после 24.02.2022;

статус ВПЛ с 2014 года без нового переезда не считается;

даже справка ВПЛ ребенка, рожденного после 2022 года, не поможет;

принимается во внимание история перемещения всей семьи, а не ребенка в отдельности.

Что изменилось в марте 2026 года

Постановление Кабмина от 18 марта 2026 года №390 внесло изменения в Порядок предоставления помощи на жительство ВПЛ, предусмотрев возможность возобновления выплат детям, ранее получавшим такую помощь или потерявшим право на нее.

Однако для возобновления выплат должны одновременно выполняться несколько условий.

Условия самой семьи

Семья должна отвечать одному из следующих требований:

перемещение или повторное перемещение с 1 января 2022 года с территорий боевых действий или временно оккупированных Россией;

жилье семьи уничтожено или повреждено до состояния, непригодного для проживания.

Дополнительно семья должна отвечать имущественным критериям - предельный доход не должен превышать 4 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц на одного человека (10 380 гривен в 2026 году).

Условия по отношению к ребенку

Для детей до 6 лет (до 7-8 лет - с особыми образовательными потребностями) помощь назначается независимо от статуса населенного пункта проживания или формата обучения.

Для детей от 6 до 18 лет помощь назначают только при условии, что:

семья фактически проживает на территории активных или возможных боевых действий без определенной даты завершения боевых действий, ИЛИ

ребенок проживает в относительно безопасном населенном пункте и учится по очной форме (или сочетанию очной и дистанционной) по месту жительства.

Почему отказ может быть правомерным даже для ребенка, рожденного после 2022 года

Критерии возобновления выплат учитывают историю перемещения всей семьи, а не отдельного ребенка в ее составе. Поэтому, если семья не осуществляла повторного перемещения с территорий, включенных в соответствующий перечень, ребенок даже рожденный уже после 2022 года не получит права на выплату, поскольку не выполнено базовое условие семьи.

Если хотя бы одно из предусмотренных условий не соблюдено, орган Пенсионного фонда вправе отказать в назначении помощи.