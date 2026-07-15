Тисячі сімей ВПО не отримають виплати через одну умову: про що йдеться

Родини, які отримали статус ВПО ще у 2014 році, але не переміщувались повторно після повномасштабного вторгнення, можуть зіткнутися з відмовою у призначенні допомоги на дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №390.
Постанова Кабміну від 18 березня 2026 року №390 внесла зміни до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, передбачивши можливість поновлення виплат дітям, які раніше отримували таку допомогу чи втратили право на неї.
Однак для поновлення виплати мають одночасно виконуватись кілька умов.
Сім'я має відповідати одній із таких вимог:
Додатково сім'я має відповідати майновим критеріям - граничний дохід не повинен перевищувати 4 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб на одну людину (10 380 гривень у 2026 році).
Для дітей до 6 років (до 7-8 років - з особливими освітніми потребами) допомога призначається незалежно від статусу населеного пункту проживання чи формату навчання.
Для дітей від 6 до 18 років допомогу призначають лише за умови, що:
Критерії поновлення виплат враховують історію переміщення всієї сім'ї, а не окремої дитини в її складі. Тому якщо сім'я не здійснювала повторного переміщення з територій, включених до відповідного переліку, дитина навіть народжена вже після 2022 року не отримає права на виплату, оскільки не виконана базова умова щодо сім'ї.
Якщо хоча б одна з передбачених умов не дотримана, орган Пенсійного фонду має право відмовити у призначенні допомоги.
Нагадаємо, окремим категоріям переселенців варто стежити не лише за умовами переміщення, а й за актуальністю своїх даних. У липні частині переселенців можуть призупинити виплати, якщо вони вчасно не оновлять інформацію про себе.
Також нещодавно в Україні офіційно стартував пілотний проєкт соціального житла для ВПО, у межах якого місцеві громади викуповуватимуть вільні будинки та передаватимуть їх переселенцям.
Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12301, який комплексно оновлює законодавство про ВПО - зокрема дозволяє переселенцям користуватися правами незалежно від факту реєстрації.