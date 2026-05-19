"Помощники ТЦК" из Индии: в ЦПД опровергли фото с иностранцами в форме

В сети распространяют фейковое фото, на котором якобы изображены "помощники ТЦК" индийского происхождения на улицах украинских городов. На самом деле это сгенерированное искусственным интеллектом изображение, которое является частью российской дезинформационной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Российские ресурсы распространяют сгенерированное искусственным интеллектом фото, на котором рядом с людьми в военной форме изображен мужчина южноазиатской внешности с повязкой "помощник ТЦК". Официальное опровержение: ЦПД заявил, что снимок полностью сфальсифицирован специализированными сервисами искусственного интеллекта и является частью антимигрантской операции РФ.

ЦПД заявил, что снимок полностью сфальсифицирован специализированными сервисами искусственного интеллекта и является частью антимигрантской операции РФ. Цель вражеской ИПСО: Через выдумки об "иностранцах в ТЦК" и "массовом замещении населения" бот-аккаунты пытаются разжечь межэтническое напряжение и спровоцировать внутренние конфликты в Украине.

Через выдумки об "иностранцах в ТЦК" и "массовом замещении населения" бот-аккаунты пытаются разжечь межэтническое напряжение и спровоцировать внутренние конфликты в Украине. Реальные цифры: Ни о каком массовом привлечении иностранцев в ТЦК или рынок труда речь не идет.

В сети распространяют сфальсифицированное фото

На распространенном враждебными ресурсами фото рядом с людьми в военной форме изображен мужчина южноазиатской внешности с красной повязкой на рукаве с надписью "помощник ТЦК".

В Центре противодействия дезинформации заявили, что фото является сфальсифицированным.

"На самом деле это фото сфальсифицировано. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом, что подтверждается проверкой через специализированные сервисы анализа контента", - отметили в ЦПД.

Там пояснили, что появление такого контента является продолжением системной антимигрантской информационной операции РФ.



В сети распространяют фейки об иностранцах из Азии в ТЦК (коллаж: ЦПД)

Для чего распространяют фейки

По данным Центра, цель таких фейков - разжигание межэтнической напряженности, создание недоверия и провоцирование внутренних конфликтов в Украине.

Позже в ЦПД также сообщили о продолжении кампании по манипуляциям вокруг темы трудовой миграции.

В Центре отметили, что в соцсетях распространяются манипулятивные сообщения о якобы "массовом завозе рабочей силы из Азии" и "замещении населения иностранцами". При этом для распространения таких нарративов используют бот-аккаунты и сгенерированный контент.

Трудовые мигранты в Украине

В то же время, по данным Министерства экономики Украины, за первые четыре месяца 2026 года в Украине выдали лишь 3,2 тысячи разрешений на трудоустройство иностранцев.

Для сравнения, до полномасштабной войны в Украине действовало около 22 тысяч разрешений, а в 2025 году было выдано или продлено 9,5 тысячи.

В ЦПД отмечают, что сейчас речь не идет о массовом привлечении иностранных работников, а подобные информационные кампании являются частью российских дезинформационных операций против Украины.