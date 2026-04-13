Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Тысячи атак за два дня. В Генштабе посчитали, как Россия "придерживалась" пасхального перемирия

12:35 13.04.2026 Пн
2 мин
РФ не запускала "Шахеды" и ракеты, но было другое оружие
aimg Елена Чупровская
Фото: объявленного перемирия фактически не было (ArmyInform)

Армия РФ за время "пасхального перемирия" более 10 тысяч раз атаковала украинские позиции - дронами и штурмами.

С начала "пасхального перемирия" зафиксировано 10 721 нарушение режима прекращения огня со стороны России.

Что происходило на фронте

Только 12 апреля на фронте произошло 107 боевых столкновений. Горячее всего - на Покровском направлении.

За тот же день россияне задействовали:

  • 7702 дрона-камикадзе
  • 1202 обстрела населенных пунктов и позиций ВСУ, из них 20 - из реактивных систем залпового огня.

Чем атаковали за все время "перемирия"

Ракет, управляемых авиабомб и "Шахедов" не было. Но РФ использовала другое оружие:

  • 9035 ударов дронами-камикадзе, среди них: "Италмас", "Ланцет", "Молния" - 2205; FPV-дроны - 6830
  • 1567 обстрелов позиций
  • 119 штурмовых действий.

Что известно о "пасхальном перемирии"

Глава Кремля Владимир Путин в ответ на предложение Украины объявил о перемирии 11 апреля - оно должно было действовать с 16:00 того дня и до конца суток 12 апреля. В Москве заявили, что "рассчитывают на зеркальные действия со стороны Украины".

Министерство иностранных дел Украины отметило, что предложение президента Владимира Зеленского о прекращении огня на Пасху "имеет шанс на воплощение в жизнь", а длительное перемирие "проложило бы путь к настоящей дипломатии и завершению этой войны".

Украина предлагала продлить перемирие и после Пасхи.

Интересно, что Путин объявил о "перемирии" только после того, как Зеленский публично предложил его первым. Однако Кремль подал это как собственную инициативу.

В прошлом году накануне Пасхи Путин также заявлял о приказе "остановить все боевые действия" - с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Тогда только за один день, 20 апреля, Украина зафиксировала более 2 тысяч нарушений.

