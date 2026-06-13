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Тысячи антидронных ракет Martlet для ВСУ уже едут из Британии

06:26 13.06.2026 Сб
3 мин
Почему эти ракеты важны для защиты украинцев от "Шахедов"?
aimg Филипп Бойко
Тысячи антидронных ракет Martlet для ВСУ уже едут из Британии Фото: боец ВСУ с ПЗРК Martlet (ArmyFM)
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Украина получит 6000 британских легких многоцелевых ракет Martlet для борьбы с российскими беспилотниками. Это оружие уже доказало свою эффективность, уничтожив более сотни вражеских целей в боевых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог военного эксперта и ветерана британской армии Уэса О'Доннелла.

Великобритания наращивает производство именно подобного оружия в растущих условиях угрозы беспилотников. Министерство обороны страны в апреле и мае 2026 года подписало два новых контракта с компанией Thales. Общая сумма сделок составляет 36 миллионов фунтов стерлингов.

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Для Украины эти объемы значительно больше и исчисляются тысячами Martlet. Лондон начал активно финансировать это направление еще в 2025 году. Тогда на комбинацию систем RapidRanger и ракет Martlet для Украины выделили около 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Первые партии этого оружия Украина получила еще в 2024 году, а потому наши бойцы хорошо знакомы с LMM Martlet.

Оружие изготавливают в Белфасте. Там работают около 700 квалифицированных специалистов. Тогдашний министр обороны Джон Гили подтвердил, что ракеты "проверены в боях". Их успешно использовали британские воздушные силы в течение последних месяцев.

Что известно о LMM Martlet

Это очень компактная ракета весом всего 13 килограммов, поэтому ее легко перевозить. Дальность полета составляет более 6 километров.

Главная особенность - система наведения. Martlet использует лазерный луч. Пусковая установка ведет ракету прямо к цели, что в корне отличает ее от систем, реагирующих на тепло.

Преимущества лазерного наведения:
- не требует теплового следа от двигателя цели;
- эффективно уничтожает дешевые дроны с электродвигателями;
- игнорирует тепловые ловушки врага;
- работает даже по малозаметным аппаратам.

Для большинства российских беспилотников Martlet становится роковым приговором. Ракете не нужно видеть "горячий" реактивный двигатель: оператору достаточно просто удерживать точку прицеливания на объекте.

Это оружие универсально и запускается с разных платформ. Ракеты устанавливают на вертолеты Wildcat, бронетехнику Stormer или переносные системы.

Это идеальное решение для "средней зоны". Использовать дорогие ракеты Patriot для сбивания "Шахедов" - расточительство, а зенитные установки не всегда имеют достаточную дальность. Martlet заполняет этот разрыв.

Что сейчас с ПВО Украины

ВСУ испытывают сильный дефицит ракет для Patriot, которые могут бороться с баллистикой оккупантов. Компания Lockheed Martin предупредила заказчиков о проблемах с поставками ракет PAC-3 к Patriot. Поэтому сейчас отечественный ОПК пытается их заменить собственной разработкой - зенитной ракетой FP-7.x.

Тем временем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ракеты-перехватчики PAC-2 и PAC-3 остаются одним из ключевых элементов защиты Украины от российских воздушных атак. По его словам, поставки этих боеприпасов из США продолжаются на постоянной основе.

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