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Британия заказала дополнительные ракеты Martlet: их также получит Украина

Четверг 25 июля 2024 10:04
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Британия заказала дополнительные ракеты Martlet: их также получит Украина Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Великобритании заказало значительное количество легких многоцелевых ракет Martlet (LMM) для обеспечения своих Вооруженных сил. При этом часть ракет передадут Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Британии.

Заказ на сумму 176 миллионов фунтов стерлингов предназначен для оснащения существующих и будущих систем ПВО малой дальности британской армии, таких как боевые машины Stormer.

Они также будут использованы в морской противокорабельной ракетной системе Королевского флота Martlet, которая развертывается с вертолетов Wildcat.

Легкие многоцелевые ракеты (LMM) весят всего 13 кг каждая и обеспечивают высокоточную защиту от таких угроз, как беспилотники, вертолеты, другие самолеты и небольшие, быстрые морские цели.

Кроме того, сотни ракет LMM будут переданы на нужны Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что Минобороны Британии намерено увеличить число украинских военнослужащих, которые будут проходить обучение по использованию ПЗРК Martlet.

Помощь Украине от Британии

Не так давно Украина и Британия подписали соглашение о развитии оборонных возможностей, которое предусматривает поставку, ремонт и производство оружия.

Помимо этого премьер Британии Кир Стармер пообещал "удвоит" военную помощь Украине.

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