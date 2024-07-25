Британия заказала дополнительные ракеты Martlet: их также получит Украина

Правительство Великобритании заказало значительное количество легких многоцелевых ракет Martlet (LMM) для обеспечения своих Вооруженных сил. При этом часть ракет передадут Украине.

Заказ на сумму 176 миллионов фунтов стерлингов предназначен для оснащения существующих и будущих систем ПВО малой дальности британской армии, таких как боевые машины Stormer.

Они также будут использованы в морской противокорабельной ракетной системе Королевского флота Martlet, которая развертывается с вертолетов Wildcat.

Легкие многоцелевые ракеты (LMM) весят всего 13 кг каждая и обеспечивают высокоточную защиту от таких угроз, как беспилотники, вертолеты, другие самолеты и небольшие, быстрые морские цели.

Кроме того, сотни ракет LMM будут переданы на нужны Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что Минобороны Британии намерено увеличить число украинских военнослужащих, которые будут проходить обучение по использованию ПЗРК Martlet.