"За счет пошлин": Трамп пообещал каждому американцу по 2 тысячи долларов
Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый гражданин США получит 2 тысячи долларов из доходов, полученных благодаря тарифам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.
"Люди, которые против тарифов - дураки! Сейчас мы - самая богатая и уважаемая страна в мире, с практически нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке", - написал Трамп.
Он утверждает, что пенсионные накопления страны достигли рекордного уровня, что США сейчас получают триллионы долларов, и вскоре Соединенные Штаты начнут выплачивать свой "огромный долг в размере 37 триллионов долларов".
Помимо этого, в США наблюдаются рекордные инвестиции и повсюду строятся заводы и фабрики.
На фоне этого Трамп пообещал выплатить американцам по 2000 тысячи долларов за счет пошлин.
"Каждому будет выплачиваться дивиденд в размере не менее 2000 долларов (не включая людей с высоким доходом)", - резюмировал Трамп.
Тарифы Трампа
Напомним, что в апреле 2025 года президент США Дональд Трамп объявил введение пошлин против большинства торговых стран-партнеров Соединенных Штатов. Некоторые государства получили базовую 10% пошлину, а некоторые увеличенный тариф. Лидером в списке был Китай.
Спустя несколько дней американский президент сообщил, что приостановит ненадолго введение ограничений, при этом сохранит против всех базовую пошлину в размере 10%. Пауза была связана с переговорами, чтобы США с тем или иным государствами заключили торговую сделку.
Уже в августе Трамп объявил о новых тарифных мерах, которые таки вступили в силу.
При этом ему все же удалось заключить ряд тарифных соглашений. Например, 21 августа лидер США встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен. Они достигли сделки, которая предусматривает 15% тариф на большинство европейских товаров, включая автомобили, лекарства, полупроводники и древесину.
Также в конце октября Дональд Трамп встретился с главой Китая Си Цзиньпином. После встречи глава Белого дома согласился снизить пошлины на китайские товары с 57% до 47% в рамках однолетнего соглашения.