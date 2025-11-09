"За счет пошлин": Трамп пообещал каждому американцу по 2 тысячи долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый гражданин США получит 2 тысячи долларов из доходов, полученных благодаря тарифам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

"Люди, которые против тарифов - дураки! Сейчас мы - самая богатая и уважаемая страна в мире, с практически нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке", - написал Трамп.

Он утверждает, что пенсионные накопления страны достигли рекордного уровня, что США сейчас получают триллионы долларов, и вскоре Соединенные Штаты начнут выплачивать свой "огромный долг в размере 37 триллионов долларов".

Помимо этого, в США наблюдаются рекордные инвестиции и повсюду строятся заводы и фабрики.

На фоне этого Трамп пообещал выплатить американцам по 2000 тысячи долларов за счет пошлин.

"Каждому будет выплачиваться дивиденд в размере не менее 2000 долларов (не включая людей с высоким доходом)", - резюмировал Трамп.