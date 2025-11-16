Американцев обманули? У Трампа сделали новое заявление о выплате 2 тысяч долларов

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит не менее 2000 долларов за счет пошлин, которые он ввел. Однако для реализации этих выплат потребуется одобрение Конгресса США.

Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Посмотрим. Для этого нам нужно законодательство", - сказал министр в эфире Fox News.

Сам Трамп, который расхваливал миллиарды долларов, собранных США в этом году за счет пошлин - говорил о чеках на выплаты на фоне растущего общественного недовольства стоимостью жизни.

Также общаясь с журналистами 14 ноября он сказал, что чеки будут выданы в 2026 году "всем, кроме богатых".

"Это огромные деньги. Но мы получили много денег от тарифов. Тарифы позволяют нам выплачивать дивиденды... Мы также собираемся сократить долг (речь, вероятно, о госдолге)", - заявил Трамп на борту самолета Air Force One.

Bloomberg пишет, что по одной из оценок, план Трампа может обойтись правительству США вдвое дороже, чем прогнозировалось получить в 2025 году.

"Комитет ответственный за федеральный бюджет... оценил предварительную стоимость предложения в 600 млрд долларов, если дивиденды будут распределены по принципу государственных стимулирующих выплат во время пандемии COVID-19", - пишет издание.

По итогам финансового года, который в сентября, чистый доход США от пошлин составил 195 млрд долларов. Многие экономисты прогнозируют, что за весь 2025 календарный год страна получит около 300 млрд долларов.

Также Bloomberg вернулось к еще одной реплике Бессента. По словам главы Минфина США, американцы должны будут почувствовать экономическое облегчение в начале следующего года. Он пояснил этот прогноз, сославшись на снижение налогов в законопроекте Трампа, который был принят в этом году.

"Поэтому я ожидаю, что в первые два квартала мы увидим спад кривой инфляции и существенное ускорение кривой реальных доходов", - резюмировал Бессент.