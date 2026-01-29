Тысяча Трампа: президент США анонсировал инвестиционные счета для младенцев
Президент США Дональд Трамп представил 28 января программу государственных инвестиционных счетов для новорожденных в Соединенных Штатах, а также призвал американские компании делать взносы на семейные света своих сотрудников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я считаю, что через несколько десятилетий счета Трампа будут вспоминаться как одно из самых революционных нововведений всех времен", - сказал президент США на мероприятии, где было много младенцев, чтобы подчеркнуть просемейную позицию его администрации.
Reuters поясняет, что счета, названные в честь Трампа, были созданы в прошлом году в рамках принятого законопроекта республиканцев о налогах и расходах. Они будут открыты в течение следующих трех идет и это делается в преддверии промежуточных выборов в ноября, так как Трамп и Республиканская партия стремятся решить проблемы доступности медстрахования.
В Минфине США заявили, что внесут по 1000 долларов на инвестиционные счета всех детей, которые родятся в период с 2025 по 2028 год. Согласно оценке, право на получение этих средств получат около 25 млн семей.
Правительство будет инвестировать эти деньги в недорогие индексные фонды, которые растут см отсрочкой уплаты налогов. Подоходный налог уплачивается только при снятии средств.
Официальные учетные записи начнут работу уже 4 июля 2026 года. По словам главы Минфина Скотта Бессента, более полумиллиона семей уже зарегистрировались.
Трамп заявил, что результаты будут оцениваться "не только по созданному богатству, но и по тому, как молодые люди будут покупать дома, о которых они раньше и мечтать не могли. Это будет видно по полученным дипломам, основанным компаниям, созданным семьям и рожденным детям".
Белый дом в свою очередь призывает семьи вносить дополнительные взносы на эти счета, и некоторые частные инвесторы уже внесли больше. В частности, среди таких предприниматель Майкл Делл и его жена Сьюзан, он инвестировали 6,25 млрд долларов.
К чему приведут эти счета
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, эти счета решат проблему нехватки сберегательных счетов у многих американских семей.
В администрации Трампа ожидают, что без дополнительных взносов, к моменту достижения новорожденными совершеннолетия - на счетах будет находится 5800 долларов.
При этом Левитт добавила, что если семьи будут вносить максимальную сумму в размере 5000 долларов в год, то к моменту, когда новорожденному исполнится 28 лет, на счету может накопиться почти 1,1 млн долларов. Однако она не поделилась расчетами, как администрация пришла к такой сумме.
По подсчетам финансовых аналитиков, при максимальном взносе к 28 годам портфель инвестиций составит около 700 тысяч долларов.
Тем временем крупные компании в США, такие как Visa и IBM, пообещали внести взносы на света своих сотрудников в США. Трамп в свою очередь призвал "всех работодателей" в стране последовать их примеру.
Трамп обещал раздать деньги
Напомним, в ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп осудил всех критиков его пошлин, заявив, что благодаря тарифам каждому американцу будет выплачено не менее 2000 долларов.
Однако немного позже глава Минфина США Скотт Бессент уточнил, что для реализации этих выплат потребуется одобрение Конгресса США.