Тысяча ИИ-моделей может "поверить" в одну ошибку: ученые обнаружили неожиданное свойство

Ученые провели эксперимент с тысячей ИИ-агентов и обнаружили способность спонтанно принимать одинаковый выбор без централизованного управления.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.
Для изучения коллективного поведения исследователи создали виртуальные группы, используя 10 моделей из семейств Claude, GPT и Llama.
Условия тестирования:
Несмотря на отсутствие прямой команды копировать других, большинство моделей постепенно переходило на сторону самого популярного варианта. Впоследствии вся группа пришла к полному консенсусу.
Исследователи выяснили, что поведение ИИ подчиняется тем же математическим законам, что и ферромагнетики в физике, где атомы выравнивают свои спины в одном направлении.
Эту силу влечения к большинству ученые назвали "силой большинства".
Размер группы, способной сохранить консенсус, зависел от мощности речевой модели:
Некоторые модели смогли формировать стабильные связи в группах, численность которых превышает "число Данбара" - установленный предел человеческих социальных групп у 150-300 человек.
Ученые объяснили: спонтанный консенсус может помочь объединять тысячи ИИ-агентов для решения сложных научных, инженерных или программных задач без контроля человека.
В то же время существует риск коллективного конформизма. Например, при совместном написании кода агенты могут массово выбирать неэффективную функцию только потому, что она стала популярной в системе.
Ученые отметили, что группа устройств может сформировать устойчивое ошибочное состояние, которое будет крайне тяжело изменить даже после корректировки входных условий.