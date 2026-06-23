Человечество создает "монолит Судного дня": что известно о проекте Rouser Lab
Немецкая организация Rouser Lab создала и готовит к финальному монтажу уникальный проект "Черный ящик Земли". Гигантский самописец предназначен для детального документирования изменений, ведущих к потенциальному упадку человеческой цивилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.
Конструкция монолита
Объект будет построен на окраине отдаленного аэропорта в Тасмании.
Конструкция длиной 16 метров и высотой 4 метра будет состоять из сверхпрочного железобетона и армированной стали.
По заявлению Rouser Lab, корпус спроектирован таким образом, чтобы выдержать любые возможные катаклизмы, включая разрушительные циклоны, землетрясения, масштабные пожары, наводнения или прямые физические нападения.
Техническое обеспечение
Энергосистема: на крыше установят 36 солнечных панелей, защищенных несколькими слоями закаленного противоударного стекла.
Хранилище данных: внутренние накопители будут непрерывно собирать информацию через Интернет из баз данных космических агентств, метеорологических служб и ведущих университетов.
"Индекс жизнеспособности Земли": система будет собирать данные о температурных аномалиях, уровне закисления океана, концентрации углекислого газа в атмосфере и динамике исчезновения биологических видов.
Коммуникационный феномен и проект Climate S.O.S.
Примечательно, что Rouser Lab не является классической научной или чисто технологической организацией. Организация позиционирует себя как "экспериментальное агентство экологических коммуникаций".
Из-за длительного отсутствия новостей с 2021 года в медиапространстве бытовало мнение, что "Черный ящик Земли" - это лишь громкий пиар-перформанс для привлечения внимания к климатическому кризису. Однако нынешний запуск доказывает серьезность намерений команды.
Помимо создания наземного самописца, агентство параллельно работает над еще одним футуристическим проектом под названием Climate S.O.S. Он предусматривает строительство 50-метрового "техно-обелиска", оснащенного мощным радиотелескопом.
Главная задача этого сооружения - непрерывно транслировать в глубокий космос сигнал об экологической катастрофе в надежде, что внеземные цивилизации смогут его зафиксировать и помочь человечеству справиться с последствиями экологического коллапса.
Пока же главной целью тасманского монолита остается ведение объективной хроники в реальном времени для ученых, журналистов и общественности.