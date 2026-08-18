UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Тисяча ШІ може "повірити" в одну помилку: вчені виявили несподівану властивість

16:32 18.08.2026 Вт
2 хв
Алгоритми Claude та GPT вибрали одне рішення без вказівок
aimg Ольга Завада
Штучний інтелект координується за законами фізики (фото: Unsplash)

Вчені провели експеримент із тисячею ШІ-агентів і виявили їхню здатність спонтанно приймати однаковий вибір без централізованого управління.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Science Advances.

Як проходив експеримент із нейромережами?

Для вивчення колективної поведінки дослідники створили віртуальні групи, використовуючи 10 моделей із сімейств Claude, GPT і Llama.

Умови тестування:

  • Кожному ШІ-агенту пропонували обрати один із 2 абсолютно беззмістовних варіантів;
  • Моделям показували рішення інших учасників і давали можливість зробити вибір повторно;
  • У пристроїв не було пам'яті про попередні раунди та вказівки обирати більшість.

Попри відсутність прямої команди копіювати інших, більшість моделей поступово переходила на бік найпопулярнішого варіанта. Згодом уся група прийшла до повного консенсусу.

Читайте більше: Ваш ChatGPT може видати корпоративні секрети: як уникнути зливу даних

Фізична модель та межі груп

Дослідники з'ясували, що поведінка ШІ підпорядковується тим самим математичним законам, що й феромагнетики у фізиці, де атоми вирівнюють свої спіни в одному напрямку.

Цю силу потягу до більшості вчені назвали "силою більшості".

Розмір групи, здатної зберегти консенсус, залежав від потужності мовної моделі:

  • Llama 3 70B тримала координацію у групі близько 30 агентів;
  • GPT-4o зберігала консенсус на рівні 80 агентів;
  • GPT-4 Turbo досягала межі у 1000 агентів;
  • Claude 3.5 Sonnet успішно координувала групу з 1000 агентів без досягнення своєї верхньої межі.

Деякі моделі змогли формувати стабільні зв'язки в групах, чисельність яких перевищує "число Данбара" - встановлену межу людських соціальних груп у 150–300 осіб.

Більше цікавого: Ваші чати з ChatGPT можуть читати хакери: як це перевірити

У чому користь та небезпека?

Вчені пояснили: спонтанний консенсус може допомогти об'єднувати тисячі ШІ-агентів для вирішення складних наукових, інженерних чи програмних завдань без контролю з боку людини.

Водночас існує ризик колективного конформізму. Наприклад, під час спільного написання коду агенти можуть масово обирати неефективну функцію лише тому, що вона вже стала популярною у системі.

Науковці наголосили, що група пристроїв може сформувати стійкий помилковий стан, який буде вкрай важко змінити навіть після коригування вхідних умов.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект