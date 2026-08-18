Тисяча ШІ може "повірити" в одну помилку: вчені виявили несподівану властивість

Вчені провели експеримент із тисячею ШІ-агентів і виявили їхню здатність спонтанно приймати однаковий вибір без централізованого управління.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Science Advances.
Для вивчення колективної поведінки дослідники створили віртуальні групи, використовуючи 10 моделей із сімейств Claude, GPT і Llama.
Умови тестування:
Попри відсутність прямої команди копіювати інших, більшість моделей поступово переходила на бік найпопулярнішого варіанта. Згодом уся група прийшла до повного консенсусу.
Дослідники з'ясували, що поведінка ШІ підпорядковується тим самим математичним законам, що й феромагнетики у фізиці, де атоми вирівнюють свої спіни в одному напрямку.
Цю силу потягу до більшості вчені назвали "силою більшості".
Розмір групи, здатної зберегти консенсус, залежав від потужності мовної моделі:
Деякі моделі змогли формувати стабільні зв'язки в групах, чисельність яких перевищує "число Данбара" - встановлену межу людських соціальних груп у 150–300 осіб.
Вчені пояснили: спонтанний консенсус може допомогти об'єднувати тисячі ШІ-агентів для вирішення складних наукових, інженерних чи програмних завдань без контролю з боку людини.
Водночас існує ризик колективного конформізму. Наприклад, під час спільного написання коду агенти можуть масово обирати неефективну функцію лише тому, що вона вже стала популярною у системі.
Науковці наголосили, що група пристроїв може сформувати стійкий помилковий стан, який буде вкрай важко змінити навіть після коригування вхідних умов.