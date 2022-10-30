Давка в Сеуле: количество жертв снова возросло, среди погибших есть иностранцы
Число погибших в результате давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина возросло до 151 человека, среди них 19 иностранцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что 82 человека получили ранения.
Среди погибших иностранные граждане:
- Ирана;
- Норвегии;
- Китая;
- Узбекистана.
Если я смотрю на горизонте здесь в Итауоне, все я имею дочери из резных ambulance lights flashing. Официальные будут вести в ходу в течение всего 15 минут, но для того, чтобы лечить, что многие должны быть уничтожены и удлинены, что это hard to even given details на victim demographics. pic.twitter.com/rKxxaoryIp- Kelly Kasulis Cho (@KasulisK) октябрь 29, 2022
"Мы поручим соответствующим министерствам, таким как Министерство внутренних дел и безопасности, провести экстренные проверки не только мероприятий на Хэллоуин, но и местных фестивалей, и тщательно руководить ими, чтобы они проводились благоустроенно и безопасно", - заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль.
По словам министра внутренних дел Ли Сан-Мина, в настоящее время были идентифицированы личности 90% погибших.
Здесь есть все, где многие были заточены в последнее время в Итауоне. Не один может разговаривать в этом правом теперь и политике являются охранять его в положении. Вы можете продать и oranžovую Halloween-themed объекты должны быть влево. “Nobody ha even cleaned it up yet,” 1 человек сидит при езде по. pic.twitter.com/1Pcps9vXzB- Kelly Kasulis Cho (@KasulisK) октябрь 30, 2022
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Сеуле, во время празднования Хэллоуина, произошла смертельная давка. Первоначально было известно о гибели не менее 59 человек, однако их количество продолжало расти.
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