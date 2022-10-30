Давка в Сеуле: количество жертв снова возросло, среди погибших есть иностранцы

Число погибших в результате давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина возросло до 151 человека, среди них 19 иностранцев.

Отмечается, что 82 человека получили ранения.

Среди погибших иностранные граждане:

Ирана;

Норвегии;

Китая;

Узбекистана.

Если я смотрю на горизонте здесь в Итауоне, все я имею дочери из резных ambulance lights flashing. Официальные будут вести в ходу в течение всего 15 минут, но для того, чтобы лечить, что многие должны быть уничтожены и удлинены, что это hard to even given details на victim demographics. pic.twitter.com/rKxxaoryIp - Kelly Kasulis Cho (@KasulisK) октябрь 29, 2022

"Мы поручим соответствующим министерствам, таким как Министерство внутренних дел и безопасности, провести экстренные проверки не только мероприятий на Хэллоуин, но и местных фестивалей, и тщательно руководить ими, чтобы они проводились благоустроенно и безопасно", - заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль.

По словам министра внутренних дел Ли Сан-Мина, в настоящее время были идентифицированы личности 90% погибших.