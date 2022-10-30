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Давка в Сеуле: количество жертв снова возросло, среди погибших есть иностранцы

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Воскресенье 30 октября 2022 08:52
Давка в Сеуле: количество жертв снова возросло, среди погибших есть иностранцы Фото: давка в Сеуле (twitter.com/KasulisK)
Автор: Сергей Пышкин

Число погибших в результате давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина возросло до 151 человека, среди них 19 иностранцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что 82 человека получили ранения.

Среди погибших иностранные граждане:

  • Ирана;
  • Норвегии;
  • Китая;
  • Узбекистана.

"Мы поручим соответствующим министерствам, таким как Министерство внутренних дел и безопасности, провести экстренные проверки не только мероприятий на Хэллоуин, но и местных фестивалей, и тщательно руководить ими, чтобы они проводились благоустроенно и безопасно", - заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль.

По словам министра внутренних дел Ли Сан-Мина, в настоящее время были идентифицированы личности 90% погибших.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Сеуле, во время празднования Хэллоуина, произошла смертельная давка. Первоначально было известно о гибели не менее 59 человек, однако их количество продолжало расти.

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