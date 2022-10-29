На праздновании Хэллоуина в Сеуле могли погибнуть десятки человек
В Сеуле (Южная Корея) в смертельной давке во время массового празднования Хэллоуина могли погибнуть десятки человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Korea Joongang Daily.
Сообщается, что смертельная давка произошла в Итхэвоне, округ Йонсан. По данным спасателей, что более 100 пострадавших были обнаружены в состоянии остановки сердца. Но именно так местные службы экстренной помощи сообщают об очевидной смерти, пока она не подтвердится официально.
Death video in Itaewon, South Korea— wewqwdq (@dRwjTWgcDffvTWz) October 29, 2022
Cause of death: stampede pic.twitter.com/kLl56OrTof
По состоянию на данный момент, подтверждена смерть трех человек.
Также сообщается, что толпа из около 100 000 человек праздновала Хэллоуин в популярном туристическом районе. На опубликованных в сети фотографиях видно более дюжины тел, покрытых одеялами.
truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk— Chloe Park
Напомним, весной в Нигерии в давке в очереди за едой погибли более 30 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.