На праздновании Хэллоуина в Сеуле могли погибнуть десятки человек

В Сеуле (Южная Корея) в смертельной давке во время массового празднования Хэллоуина могли погибнуть десятки человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Korea Joongang Daily.

Сообщается, что смертельная давка произошла в Итхэвоне, округ Йонсан. По данным спасателей, что более 100 пострадавших были обнаружены в состоянии остановки сердца. Но именно так местные службы экстренной помощи сообщают об очевидной смерти, пока она не подтвердится официально.

Death video in Itaewon, South Korea

Cause of death: stampede pic.twitter.com/kLl56OrTof — wewqwdq (@dRwjTWgcDffvTWz) October 29, 2022

По состоянию на данный момент, подтверждена смерть трех человек.

Также сообщается, что толпа из около 100 000 человек праздновала Хэллоуин в популярном туристическом районе. На опубликованных в сети фотографиях видно более дюжины тел, покрытых одеялами.