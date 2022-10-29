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На праздновании Хэллоуина в Сеуле могли погибнуть десятки человек

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Сеул, Суббота 29 октября 2022 19:57
На праздновании Хэллоуина в Сеуле могли погибнуть десятки человек Фото: в Сеуле в массовой давке погибли люди (twitter.com/hyunsuinseoul)
Автор: Сергей Новиков

В Сеуле (Южная Корея) в смертельной давке во время массового празднования Хэллоуина могли погибнуть десятки человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Korea Joongang Daily.

Сообщается, что смертельная давка произошла в Итхэвоне, округ Йонсан. По данным спасателей, что более 100 пострадавших были обнаружены в состоянии остановки сердца. Но именно так местные службы экстренной помощи сообщают об очевидной смерти, пока она не подтвердится официально.

По состоянию на данный момент, подтверждена смерть трех человек.

Также сообщается, что толпа из около 100 000 человек праздновала Хэллоуин в популярном туристическом районе. На опубликованных в сети фотографиях видно более дюжины тел, покрытых одеялами.

Напомним, весной в Нигерии в давке в очереди за едой погибли более 30 человек.

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Хеллоуин Южная Корея
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