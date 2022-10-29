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Давка в Сеуле: число погибших приближается к 60, пострадали еще 150

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Сеул, Суббота 29 октября 2022 20:56
Давка в Сеуле: число погибших приближается к 60, пострадали еще 150 Фото: полиция на месте давки в Сеуле (twitter.com/KasulisK)
Автор: Александр Мороз

В результате смертельной давки на праздновании Хеллоуина в Сеуле (Южная Корея) погибли не менее 59 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В частности, согласно заявлению спасателей, 59 человек погибли и еще 150 пострадали после первоначальных сообщений об остановке сердца у около 50 человек. Отметим, в Южной Корее используют такую формулировку, пока факт смерти не подтвердится официально.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеуле после массовой давки спасатели выявили более 100 пострадавших в состоянии остановки сердца. Трагедия произошла в то время, когда толпа из около 100 000 человек праздновала Хэллоуин в популярном туристическом районе.

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Хеллоуин Южная Корея
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