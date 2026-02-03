RU

Давления на Путина недостаточно. В Сенате призвали Трампа передать Украине Tomahawk

Фото: Линдси Грэм, сенатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США должны усилить давления на российского диктатора Владимира Путина, поскольку он пока не хочет садиться за стол переговоров. В частности, Украине необходимо передать крылатые ракеты Tomahawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского сенатора Линдси Грэма в соцсети X.

Читайте также: Связаны с покупкой нефти. Трамп одобрил ужесточение санкций против РФ, - сенатор Грэм

"Очевидно, что давление, которое мы оказываем на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров и прекратить массированные атаки против Украины, не работает", - обратил внимание Грэм. 

Он отметил, что США и Европа должны "максимальной решимостью" реализовывать идею президента Дональда Трампа о давлении на покупателей российской нефти, которые поддерживают военную машину Путина. 

По словам сенатора, ярким примером являются тарифы США против Индии, в результате которых она закупает значительно меньше российской нефти, чем раньше. И если другие крупные покупатели последуют такому примеру, это поможет завершить войну РФ против Украины. 

"После этой массированной атаки прошлой ночью я призываю президента Трампа начать процесс предоставления Украине ракет Tomahawk, что стало бы переломным моментом в военном плане. В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина", - подчеркнул Грэм. 

Он добавил, что любые переговоры, на которых агрессию будут чрезмерно вознаграждать, "запустят катастрофические процессы по всему миру". 

"Обратное также верно. Если переговоры приведут к свободной, сильной и независимой Украине, которой пришлось пойти на уступки, мир станет гораздо более стабильным", - считает сенатор. 

Tomahawk для Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос предоставления дальнобойных ракет Tomahawk во время встречи в октябре.

После встречи источники Axios рассказали, что переговоры были напряженными, а американский лидер отказался предоставлять Украине Tomahawk.

Примечательно, что за день до переговоров Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

