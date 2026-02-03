Тиску на Путіна недостатньо. У Сенаті закликали Трампа передати Україні Tomahawk

Читайте також: Пов'язані з купівлею нафти. Трамп схвалив посилення санкцій проти РФ, - сенатор Грем

"Очевидно, що тиск, який ми чинимо на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів і припинити масовані атаки проти України, не працює", - звернув увагу Грем.

Він наголосив, що США та Європа мають з "максимальною рішучістю" реалізовувати ідею президента Дональда Трампа про тиск на покупців російської нафти, які підтримують військову машину Путіна.

За словами сенатора, яскравим прикладом є тарифи США проти Індії, внаслідок яких вона закуповує значно менше російської нафти, ніж раніше. І якщо інші великі покупці наслідуватимуть такий приклад, це допоможе завершити війну РФ проти України.

"Після цієї масованої атаки минулої ночі я закликаю президента Трампа почати процес надання Україні ракет Tomahawk, що стало б переломним моментом у військовому плані. Найближчими днями і тижнями ми маємо посилити тиск на Путіна", - наголосив Грем.

Він додав, що будь-які переговори, на яких агресію будуть надмірно винагороджувати, "запустять катастрофічні процеси по всьому світу".

"Зворотне також вірно. Якщо переговори призведуть до вільної, сильної і незалежної України, якій довелося піти на поступки, світ стане набагато стабільнішим", - вважає сенатор.