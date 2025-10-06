"Теневой флот" РФ под угрозой: Дания анонсировала новый удар по нефтебизнесу Путина

В частности, под пристальный контроль попадут старые суда, которые часто используются теневым флотом и представляют экологическую угрозу из-за своего неудовлетворительного технического состояния, о чем сообщили в правительстве Дании.

"Мы должны остановить военную машину Путина. Используем для этого все имеющиеся инструменты", - заявил министр промышленности Мортен Бедсков.

Это заявление прозвучало на фоне недавних призывов президента Франции Эммануэля Макрона задерживать нефтяные танкеры.

В то же время во Франции прокуроры расследуют дело в отношении судна, которое не предоставило подтверждение своей национальной принадлежности и флага, а также отказалось выполнить требования военно-морских сил.

Издание напоминает, что США, Великобритания и Европейский Союз уже ввели санкции против сотен танкеров, которые помогают России экспортировать нефть для финансирования войны против Украины.

"Впрочем, поставки российской нефти в основном продолжаются благодаря "теневому флоту", - подытожили в Bloomberg.