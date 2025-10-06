"Теневой флот" РФ под угрозой: Дания анонсировала новый удар по нефтебизнесу Путина

Дания усилит контроль прохождения нефтяных танкеров через свои воды на фоне попыток Европы остановить деятельность "теневого флота" РФ, который помогает Москве обходить санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, под пристальный контроль попадут старые суда, которые часто используются теневым флотом и представляют экологическую угрозу из-за своего неудовлетворительного технического состояния, о чем сообщили в правительстве Дании.
"Мы должны остановить военную машину Путина. Используем для этого все имеющиеся инструменты", - заявил министр промышленности Мортен Бедсков.
Это заявление прозвучало на фоне недавних призывов президента Франции Эммануэля Макрона задерживать нефтяные танкеры.
В то же время во Франции прокуроры расследуют дело в отношении судна, которое не предоставило подтверждение своей национальной принадлежности и флага, а также отказалось выполнить требования военно-морских сил.
Издание напоминает, что США, Великобритания и Европейский Союз уже ввели санкции против сотен танкеров, которые помогают России экспортировать нефть для финансирования войны против Украины.
"Впрочем, поставки российской нефти в основном продолжаются благодаря "теневому флоту", - подытожили в Bloomberg.
Как сообщалось, Европейский Союз готовит правовые основания для остановки танкеров "теневого флота" России в Балтийском море.
По состоянию на сегодня каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" РФ, что составляет около 17% от общего количества действующих танкеров.
Аналитики насчитали до тысячи судов "теневого флота" РФ с начала 2025 года.
Также сообщалось, что танкеры "теневого флота" РФ продолжают сбрасывать нефть у берегов Европы несмотря на санкции, а в ЕС опасаются экологической катастрофы.