RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Теневой флот" РФ под угрозой: Дания анонсировала новый удар по нефтебизнесу Путина

Фото: РФ использует старые суда для теневого флота (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Дания усилит контроль прохождения нефтяных танкеров через свои воды на фоне попыток Европы остановить деятельность "теневого флота" РФ, который помогает Москве обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, под пристальный контроль попадут старые суда, которые часто используются теневым флотом и представляют экологическую угрозу из-за своего неудовлетворительного технического состояния, о чем сообщили в правительстве Дании.

"Мы должны остановить военную машину Путина. Используем для этого все имеющиеся инструменты", - заявил министр промышленности Мортен Бедсков.

Это заявление прозвучало на фоне недавних призывов президента Франции Эммануэля Макрона задерживать нефтяные танкеры.

В то же время во Франции прокуроры расследуют дело в отношении судна, которое не предоставило подтверждение своей национальной принадлежности и флага, а также отказалось выполнить требования военно-морских сил.

Издание напоминает, что США, Великобритания и Европейский Союз уже ввели санкции против сотен танкеров, которые помогают России экспортировать нефть для финансирования войны против Украины.

"Впрочем, поставки российской нефти в основном продолжаются благодаря "теневому флоту", - подытожили в Bloomberg.

Ситуация с танкерами "теневого флота" РФ

Как сообщалось, Европейский Союз готовит правовые основания для остановки танкеров "теневого флота" России в Балтийском море.

По состоянию на сегодня каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" РФ, что составляет около 17% от общего количества действующих танкеров.

Аналитики насчитали до тысячи судов "теневого флота" РФ с начала 2025 года.

Также сообщалось, что танкеры "теневого флота" РФ продолжают сбрасывать нефть у берегов Европы несмотря на санкции, а в ЕС опасаются экологической катастрофы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДаниятеневой флот