"Тіньовий флот" РФ під загрозою: Данія анонсувала новий удар нафтобізнесу Путіна

Зокрема, під пильний контроль потраплять старі судна, які часто використовуються тіньовим флотом і становлять екологічну загрозу через свій незадовільний технічний стан, про що повідомили в уряді Данії.

"Ми повинні зупинити воєнну машину Путіна. Використовуємо для цього всі наявні інструменти", - заявив міністр промисловості Мортен Бедсков.

Ця заява пролунала на тлі нещодавніх закликів президента Франції Еммануеля Макрона затримувати нафтові танкери.

Водночас у Франції прокурори розслідують справу щодо судна, яке не надало підтвердження своєї національної приналежності й прапора, а також відмовилося виконати вимоги військово-морських сил.

Видання нагадує, що США, Велика Британія та Європейський Союз уже ввели санкції проти сотень танкерів, які допомагають Росії експортувати нафту для фінансування війни проти України.

"Втім, постачання російської нафти здебільшого триває завдяки "тіньовому флоту", - підсумували в Bloomberg.