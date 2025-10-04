ЕС готовит блокаду "теневого флота" РФ в Балтийском море: в ОП раскрыли детали

"Наши прошлогодние санкционные предложения могут трансформироваться в решение", - отметил Ермак.

По данным EUObserver, речь идет как минимум о 16 судах без флага, которые могут быть задержаны в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.

В новом, 19-м пакете санкций ЕС планирует добавить еще 120 нефтетанкеров из теневого флота России, увеличив его "черный список" до 568 судов. Часть из них формально уже не заходит в порты ЕС, но продолжают использовать Балтийское море для транспортировки.

"Использование механизма международного права и готовность стран НАТО обеспечить его выполнение - это ключевой сигнал для Кремля: его попытки обходить санкции не работают", - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что нужно быстрее ограничивать возможности России. По его словам, Москва уже ведет гибридную войну против Европы, и здесь вопрос скорости играет существенную роль.

"Теневой флот" России

Стоит напомнить, что сейчас каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" РФ - это около 17% от общего количества действующих танкеров. С начала этого года аналитики насчитывали 940 судов, которые входили в "теневой флот" РФ. Эта цифра на 45% превышает прошлогоднюю.

В частности, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что российский "теневой флот" сейчас насчитывает до 1000 судов общим дедвейтом более 100 млн тонн. В основном это старые и дешевые танкеры, которыми экспортируют нефть и нефтепродукты.