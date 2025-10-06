ua en ru
"Теневой флот" РФ под угрозой: Дания анонсировала новый удар по нефтебизнесу Путина

Понедельник 06 октября 2025 15:36
"Теневой флот" РФ под угрозой: Дания анонсировала новый удар по нефтебизнесу Путина Фото: РФ использует старые суда для теневого флота (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Дания усилит контроль прохождения нефтяных танкеров через свои воды на фоне попыток Европы остановить деятельность "теневого флота" РФ, который помогает Москве обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, под пристальный контроль попадут старые суда, которые часто используются теневым флотом и представляют экологическую угрозу из-за своего неудовлетворительного технического состояния, о чем сообщили в правительстве Дании.

"Мы должны остановить военную машину Путина. Используем для этого все имеющиеся инструменты", - заявил министр промышленности Мортен Бедсков.

Это заявление прозвучало на фоне недавних призывов президента Франции Эммануэля Макрона задерживать нефтяные танкеры.

В то же время во Франции прокуроры расследуют дело в отношении судна, которое не предоставило подтверждение своей национальной принадлежности и флага, а также отказалось выполнить требования военно-морских сил.

Издание напоминает, что США, Великобритания и Европейский Союз уже ввели санкции против сотен танкеров, которые помогают России экспортировать нефть для финансирования войны против Украины.

"Впрочем, поставки российской нефти в основном продолжаются благодаря "теневому флоту", - подытожили в Bloomberg.

Ситуация с танкерами "теневого флота" РФ

Как сообщалось, Европейский Союз готовит правовые основания для остановки танкеров "теневого флота" России в Балтийском море.

По состоянию на сегодня каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" РФ, что составляет около 17% от общего количества действующих танкеров.

Аналитики насчитали до тысячи судов "теневого флота" РФ с начала 2025 года.

Также сообщалось, что танкеры "теневого флота" РФ продолжают сбрасывать нефть у берегов Европы несмотря на санкции, а в ЕС опасаются экологической катастрофы.

