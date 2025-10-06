ua en ru
"Тіньовий флот" РФ під загрозою: Данія анонсувала новий удар нафтобізнесу Путіна

Понеділок 06 жовтня 2025 15:36
"Тіньовий флот" РФ під загрозою: Данія анонсувала новий удар нафтобізнесу Путіна Фото: РФ використовує старі судна для тіньового флоту (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Данія посилить контроль проходження нафтових танкерів через свої води на тлі спроб Європи зупинити діяльність "тіньового флоту" РФ, який допомагає Москві обходити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, під пильний контроль потраплять старі судна, які часто використовуються тіньовим флотом і становлять екологічну загрозу через свій незадовільний технічний стан, про що повідомили в уряді Данії.

"Ми повинні зупинити воєнну машину Путіна. Використовуємо для цього всі наявні інструменти", - заявив міністр промисловості Мортен Бедсков.

Ця заява пролунала на тлі нещодавніх закликів президента Франції Еммануеля Макрона затримувати нафтові танкери.

Водночас у Франції прокурори розслідують справу щодо судна, яке не надало підтвердження своєї національної приналежності й прапора, а також відмовилося виконати вимоги військово-морських сил.

Видання нагадує, що США, Велика Британія та Європейський Союз уже ввели санкції проти сотень танкерів, які допомагають Росії експортувати нафту для фінансування війни проти України.

"Втім, постачання російської нафти здебільшого триває завдяки "тіньовому флоту", - підсумували в Bloomberg.

Ситуація з танкерами "тіньового флоту" РФ

Як повідомлялось, Європейський Союз готує правові підстави для зупинки танкерів "тіньового флоту" Росії в Балтійському морі.

Станом на сьогодні кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" РФ, що, становить близько 17% від загальної кількості діючих танкерів.

Аналітики нарахували до тисячі суден "тіньового флоту" РФ з початку 2025 року.

Також повідомлялось, що танкери "тіньового флоту" РФ продовжують скидати нафту біля берегів Європи попри санкції, а в ЄС побоюються екологічної катастрофи.

Російська Федерація Данія тіньовий флот
