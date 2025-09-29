ua en ru
Тина Кароль показала, с чем носить угги с открытой пяткой: стильно и небанально

Понедельник 29 сентября 2025 07:16
Тина Кароль показала, с чем носить угги с открытой пяткой: стильно и небанально Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

Меховые сабо или угги с открытой пяткой - интересная и эффектная обувь, которая не выходит из трендов уже несколько лет. И певица Тина Кароль показала, как удачно стилизовать такую модель, чтобы быть в центре внимания.

С этим носить угги с открытой пяткой и как это делает звезда, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Как Кароль носит меховые сабо

Для вечерней прогулки у воды Тина объединила карамельные меховые мюли на массивной подошве с белыми носками, черным комбинезоном и длинным серым пальто в мужском стиле.

Тина Кароль показала, с чем носить угги с открытой пяткой: стильно и небанально
Кароль поразила необычным образом (фото: instagram.com/tina_karol)

Контраст фактур (теплый искусственный мех обуви, плотный трикотаж и гладкая ткань пальто) создает многослойный, но легкий образ. Благодаря нейтральным оттенкам акцент полностью на силуэте и необычной обуви.

Такие сабо-угги добавляют рост благодаря платформе, но остаются максимально комфортными. Их "домашняя" мягкость в сочетании с уличным аутфитом выглядит современно и немного дерзко.

Тина Кароль показала, с чем носить угги с открытой пяткой: стильно и небанально"Лук" Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

С чем еще можно носить угги с открытой пяткой

  • С денимом: прямые джинсы, фланелевая рубашка и объемный пуховик - идеальный городской кэжуал
  • С легкими платьями: шифоновые или трикотажные миди, плюс грубые носки создают трендовый контраст
  • С лосинами и oversize-свитером: это стиль, который можно носить даже в городе
  • С костюмами из трикотажа: комплект в бежевых или молочных тонах делает образ максимально уютным.

С чем не стоит носить меховые сабо

Не стоит надевать такие угги с классическими деловыми костюмами или вечерними платьями, потому что контраст будет слишком резким. Также эта обувь точно не лучшая пара для тонких капроновых колготок. Все просто, ведь модель рассчитана на плотные фактуры, которые подчеркивают ее объем.

Меховые мюли, угги с открытой пяткой или "теплые сабо" - как их ни назови, они уже стали must-have для межсезонья. И пример Кароль доказывает, что эта обувь может быть не только домашней, но и ультрамодным акцентом в городском гардеробе.

