Анастасия Цимбалару показала, как носить брючный костюм осенью 2025

Воскресенье 28 сентября 2025 14:38
Анастасия Цимбалару показала, как носить брючный костюм осенью 2025 Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Анастасия Цимбалару продемонстрировала, как можно носить костюм осенью и оставаться при этом в тренде. Ее образ объединяет сразу несколько актуальных модных направлений сезона - от пастельных оттенков до оверсайз-кроя и многослойности.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала актриса

Вместо классических темных оттенков для осени Цимбалару выбрала приглушенно-розовый брючный костюм. Это - вариация популярного цвета "жевательной резинки", представленная в пастельном, осеннем варианте.

Такой выбор придает яркости без излишней экстравагантности, а также подчеркивает женственность и уверенность.

Фасон и посадка - ключ к стилю

Жакет имеет двубортный крой, V-образный вырез и широкие лацканы. Свободная посадка в плечах, легкий oversize-силуэт и закатанные рукава - все это формирует эффект effortless-chic.

Брюки - прямого кроя с легким клешем, которые визуально удлиняют ноги и отвечают запросу на комфорт и практичность в повседневном гардеробе.

Многослойность - тренд сезона

Под костюм актриса надела белую базовую футболку с голубой мужской рубашкой. Комбинация контрастных фактур и цветов создает глубину в образе и делает его более сложным и модным. Это один из главных приемов современной стилизации костюма.

Анастасия Цимбалару показала, как носить брючный костюм осенью 2025Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)  

Аксессуары

Темно-бордовые туфли усиливают осеннюю палитру, а массивные золотые браслеты придают образу статусности. Завершает лук мини-клатч в темном оттенке - функциональный, но стильный акцент.

Стиль: smart-casual с намеком на "тихую роскошь"

Образ Цимбалару можно отнести к smart-casual - удачное сочетание делового костюма с расслабленными вещами. В то же время он несет черты эстетики quiet luxury - ничего лишнего, но все элементы тщательно подобраны. А розовый оттенок и игра со слоями придают fashion-драмы.

Как адаптировать образ под офис, casual или вечерний выход

  • В офис: сочетать с лоферами и минимумом украшений.
  • На каждый день: с белыми кедами или мокасинами, рюкзаком.
  • На вечер: добавить высокие каблуки, серьги и сумку-клатч.

Анастасия Цимбалару показала, как носить брючный костюм осенью 2025Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

