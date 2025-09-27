ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Jerry Heil показала ультрамодный "лук" на прохладную осень, который легко повторить (фото)

Суббота 27 сентября 2025 20:07
UA EN RU
Jerry Heil показала ультрамодный "лук" на прохладную осень, который легко повторить (фото) Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро наступит октябрь, а вместе с ним придет прохладная погода. И певица Jerry Heil уже показала, что носить осенью, когда хочется выглядеть стильно, но при этом и не мерзнуть.

Какие вещи сейчас в тренде и что носит Jerry Heil, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

Осенний комфорт в трендовом стиле

Основой аутфита звезды стали широкие джинсы relaxed fit - именно такие силуэты этой осенью остаются фаворитами дизайнеров. Jerry дополнила их удлиненной клетчатой рубашкой в бордово-белой гамме.

Эта вещь создает эффект многослойности. Завязанная на талии рубашка создает эффект юбки, которая добавляет движение и делает образ объемным и динамичным.

Jerry Heil показала ультрамодный &quot;лук&quot; на прохладную осень, который легко повторить (фото)Jerry Heil поразила стильным образом (скриншот)

Под рубашку певица надела темно-красную блузу на молнии с высоким воротником. Такой элемент добавляет тепла и делает ансамбль практичным для прогулок по городу в прохладные дни.

Образ завершает крупная черная сумка и кроссовки - идеальный вариант для насыщенного графика, когда важны и комфорт, и стиль.

Jerry Heil показала ультрамодный &quot;лук&quot; на прохладную осень, который легко повторить (фото)Что носит Jerry Heil (скриншот)

Певица выбрала естественный макияж и оставила волосы распущенными, что подчеркивает непринужденность всего "лука". Здесь нет кричащих акцентов, а главную роль играет игра с объемом и фактурой тканей. Клетчатый принт рубашки добавляет классического оттенка, а свободные джинсы и шоппер формируют современный урбан-стиль.

Почему этот образ "работает"

Сочетание денима и клетчатой рубашки - вечная классика, которая каждую осень снова возвращается в тренды. Многослойность дает ощущение тепла и свободы движений, а отсутствие ярких аксессуаров делает образ универсальным.

Повторить его легко: нужны широкие джинсы, рубашка в клетку и базовый темный топ.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Jerry Heil стиілст Красота Модные тренды Звезды шоу-бизнеса Тренды
Новости
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"