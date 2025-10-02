Тина Кароль покорила элегантным образом: идеально для офиса и светских событий (фото)
Тина Кароль покорила элегантным образом в новом фотосете. Певица на собственном примере показала, как превратить классический костюм в образ, который позволит выделиться из толпы.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кароль.
Стильный образ Тины Кароль, который хочется повторить
В новом фотосете артистка позирует в костюме в полоску, состоящем из брюк-клеш и приталенного топа в тон.
Поверх певица накинула пальто чуть более светлого оттенка серого, что создает эффект многослойности и визуальной легкости.
Контрастную нотку в образе добавляют каблуки вишневого цвета, которые разбавляют монохром и делают образ ярче.
Тина собрала волосы в высокий хвост, подчеркнув черты лица. Она также добавила шарма серебряными круглыми серьгами и естественным макияжем с помадой приглушенного розового оттенка.
Почему такие сочетания работают
Вертикальная полоска остается одним из главных трендов сезона - она визуально вытягивает силуэт, делает его стройнее и добавляет элегантности.
Сочетание разных оттенков серого создает эффект "тон в тон", что выглядит современно и дорого.
Кароль показала стильный классический аутфит (фото: facebook.com/tina.karol)
Такие образы подходят для фотосетов, деловых встреч, офисного дресс-кода или светских мероприятий, где нужно выглядеть стильно и элегантно.
Образ полностью классический, но благодаря контрастным элементам сразу бросается в глаза. Идеальный способ без лишнего пафоса выделиться из толпы и чувствовать себя комфортно.
Повторить стиль Тины легко: костюм и пальто можно совместить с яркой обувью или аксессуарами. Высокий хвост и минималистичный макияж с акцентом на губах удачно завершат образ.
Вас также может заинтересовать:
- Андре Тан раскрыл трендовые сочетания цветов на осень
- Какие аксессуары сделают вас иконой стиля осенью
- Известная блогер показала, с чем носить резиновые сапоги осенью.