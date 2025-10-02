ua en ru
Тина Кароль покорила элегантным образом: идеально для офиса и светских событий (фото)

Четверг 02 октября 2025 08:20
UA EN RU
Тина Кароль покорила элегантным образом: идеально для офиса и светских событий (фото) Модный лук Тины Кароль мгновенно привлекает внимание (фото: facebook.com/tina.karol)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Тина Кароль покорила элегантным образом в новом фотосете. Певица на собственном примере показала, как превратить классический костюм в образ, который позволит выделиться из толпы.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кароль.

Стильный образ Тины Кароль, который хочется повторить

В новом фотосете артистка позирует в костюме в полоску, состоящем из брюк-клеш и приталенного топа в тон.

Поверх певица накинула пальто чуть более светлого оттенка серого, что создает эффект многослойности и визуальной легкости.

Контрастную нотку в образе добавляют каблуки вишневого цвета, которые разбавляют монохром и делают образ ярче.

Тина собрала волосы в высокий хвост, подчеркнув черты лица. Она также добавила шарма серебряными круглыми серьгами и естественным макияжем с помадой приглушенного розового оттенка.

Модный образ Тины Кароль на осень (фото: facebook.com/tina.karol)

Почему такие сочетания работают

Вертикальная полоска остается одним из главных трендов сезона - она визуально вытягивает силуэт, делает его стройнее и добавляет элегантности.

Сочетание разных оттенков серого создает эффект "тон в тон", что выглядит современно и дорого.

Тина Кароль покорила элегантным образом: идеально для офиса и светских событий (фото)Кароль показала стильный классический аутфит (фото: facebook.com/tina.karol)

Такие образы подходят для фотосетов, деловых встреч, офисного дресс-кода или светских мероприятий, где нужно выглядеть стильно и элегантно.

Образ полностью классический, но благодаря контрастным элементам сразу бросается в глаза. Идеальный способ без лишнего пафоса выделиться из толпы и чувствовать себя комфортно.

Повторить стиль Тины легко: костюм и пальто можно совместить с яркой обувью или аксессуарами. Высокий хвост и минималистичный макияж с акцентом на губах удачно завершат образ.

