ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

С чем носить резиновые сапоги осенью 2025: блогерша Парфильева задает тренды

Вторник 30 сентября 2025 07:15
UA EN RU
С чем носить резиновые сапоги осенью 2025: блогерша Парфильева задает тренды Татьяна Парфильева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Резиновые сапоги осенью 2025 - это не только о практичности, но и о стиле. Блогерша Татьяна Парфильева показала, как носить этот обувной тренд так, чтобы выглядеть современно и эффектно даже в дождливую погоду.

РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram рассказывает, с чем сочетать резиновые сапоги этой осенью, чтобы оставаться в тренде.

Какой "лук" выбрала блогерша

Резиновые сапоги

Акцентная деталь - черные резиновые сапоги. Модель с высоким голенищем и выразительным логотипом известного бренда выводит резиновые сапоги из категории чисто практической обуви в разряд модного элемента. Они создают нужный контраст с мини-юбкой.

Черный гольф-водолазка

В основе образа - базовый черный гольф, который является незаменимой вещью в осеннем гардеробе.

Мини-юбка

Черный низ со складками придает образу игривости и подросткового, немного гранжевого стиля. Краткое деление визуально удлиняет ноги.

Кожаная куртка-бомбер

Объемная куртка из кожи идеально вписывается в "бунтарскую" эстетику, добавляя структуры и защищая от осеннего холода. Она создает модный эффект контраста объемов (oversize-верх и короткий низ).

С чем носить резиновые сапоги осенью 2025: блогерша Парфильева задает трендыБлогерша Таня Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva) 

Сумка

Большая стеганая кожаная сумка на цепочке подчеркивает статус образа и придает классическую элегантность.

Аксессуары:

  • солнцезащитные очки в прямоугольной оправе довершают образ современной it-girl;
  • на юбке есть тонкая цепочка с кулоном, которая придает образу интересный штрих.

Секрет стиля

Парфильева использует черный монохром, что делает образ визуально дорогим и утонченным. Она искусно совмещает практичность (сапоги), женственность (мини) и тренды (кожаный бомбер).

С чем носить резиновые сапоги осенью 2025: блогерша Парфильева задает трендыПарфильева показала модный образ (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

С чем носить резиновые сапоги осенью 2025

Резиновые сапоги - это настоящий хит осени 2025 года, и их можно стилизовать не только как обувь для прогулки под дождем. Вдохновляясь образом блогерши, можно создать несколько трендовых лугов.

1. Образ "Городская бунтарка" (как у Парфильевой)

Верх: объемный кожаный бомбер (или косуха) или удлиненный клетчатый жакет (blazer).

Низ: мини-юбка А-силуэта, юбка-плиссе или короткие твидовые шорты.

Детали: плотные черные колготки (при необходимости) и структурированная сумка на цепочке.

С чем носить резиновые сапоги осенью 2025: блогерша Парфильева задает трендыБлогерша Таня Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva) 

2. Образ "Практичный кэжуал"

Верх: объемный вязаный свитер крупной вязки или теплое худи.

Низ: джинсы-скинни, заправленные в сапоги, или прямые джинсы.

Детали: длинный тренч или стеганая куртка. Сапоги здесь выполняют свою прямую функцию и придают стиль.

3. Образ "Элегантный контраст"

Верх и низ: легкое трикотажное платье в длине миди или вязаное платье длиной до колена (с разрезом). Это создает интересный контраст между "грубой" обувью и "мягкой" одеждой.

Детали: пальто прямого кроя. Важно, чтобы край платья был значительно выше или ниже края сапога, чтобы избежать визуальной "резки" ноги.

Совет: Чтобы не выглядеть "по-дачному", всегда добавляйте в свой образ хотя бы один элемент, подчеркивающий городской шик (например, дорогую сумку, элегантное пальто или выразительные украшения).

С чем носить резиновые сапоги осенью 2025: блогерша Парфильева задает трендыТаня Парфильева показала модные резиновые сапоги (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Россия атакует Украину "Шахедами": где фиксируются вражеские дроны
Россия атакует Украину "Шахедами": где фиксируются вражеские дроны
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен