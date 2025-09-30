С чем носить резиновые сапоги осенью 2025: блогерша Парфильева задает тренды

Резиновые сапоги осенью 2025 - это не только о практичности, но и о стиле. Блогерша Татьяна Парфильева показала, как носить этот обувной тренд так, чтобы выглядеть современно и эффектно даже в дождливую погоду.

РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram рассказывает, с чем сочетать резиновые сапоги этой осенью, чтобы оставаться в тренде.

Какой "лук" выбрала блогерша

Резиновые сапоги

Акцентная деталь - черные резиновые сапоги. Модель с высоким голенищем и выразительным логотипом известного бренда выводит резиновые сапоги из категории чисто практической обуви в разряд модного элемента. Они создают нужный контраст с мини-юбкой.

Черный гольф-водолазка

В основе образа - базовый черный гольф, который является незаменимой вещью в осеннем гардеробе.

Мини-юбка

Черный низ со складками придает образу игривости и подросткового, немного гранжевого стиля. Краткое деление визуально удлиняет ноги.

Кожаная куртка-бомбер

Объемная куртка из кожи идеально вписывается в "бунтарскую" эстетику, добавляя структуры и защищая от осеннего холода. Она создает модный эффект контраста объемов (oversize-верх и короткий низ).

Блогерша Таня Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Сумка

Большая стеганая кожаная сумка на цепочке подчеркивает статус образа и придает классическую элегантность.

Аксессуары:

солнцезащитные очки в прямоугольной оправе довершают образ современной it-girl;

на юбке есть тонкая цепочка с кулоном, которая придает образу интересный штрих.

Секрет стиля

Парфильева использует черный монохром, что делает образ визуально дорогим и утонченным. Она искусно совмещает практичность (сапоги), женственность (мини) и тренды (кожаный бомбер).

Парфильева показала модный образ (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

С чем носить резиновые сапоги осенью 2025

Резиновые сапоги - это настоящий хит осени 2025 года, и их можно стилизовать не только как обувь для прогулки под дождем. Вдохновляясь образом блогерши, можно создать несколько трендовых лугов.

1. Образ "Городская бунтарка" (как у Парфильевой)

Верх: объемный кожаный бомбер (или косуха) или удлиненный клетчатый жакет (blazer).

Низ: мини-юбка А-силуэта, юбка-плиссе или короткие твидовые шорты.

Детали: плотные черные колготки (при необходимости) и структурированная сумка на цепочке.

Блогерша Таня Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

2. Образ "Практичный кэжуал"

Верх: объемный вязаный свитер крупной вязки или теплое худи.

Низ: джинсы-скинни, заправленные в сапоги, или прямые джинсы.

Детали: длинный тренч или стеганая куртка. Сапоги здесь выполняют свою прямую функцию и придают стиль.

3. Образ "Элегантный контраст"

Верх и низ: легкое трикотажное платье в длине миди или вязаное платье длиной до колена (с разрезом). Это создает интересный контраст между "грубой" обувью и "мягкой" одеждой.

Детали: пальто прямого кроя. Важно, чтобы край платья был значительно выше или ниже края сапога, чтобы избежать визуальной "резки" ноги.

Совет: Чтобы не выглядеть "по-дачному", всегда добавляйте в свой образ хотя бы один элемент, подчеркивающий городской шик (например, дорогую сумку, элегантное пальто или выразительные украшения).

Таня Парфильева показала модные резиновые сапоги (фото: instagram.com/tanyaparfileva)