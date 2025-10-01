Андре Тан назвал трендовые сочетания цветов на осень 2025: как выглядеть стильно

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал про наиболее актуальные сочетания оттенков, которые следует добавить в свой гардероб уже сейчас. Палитра осенью 2025 балансирует между насыщенными глубокими цветами и мягкими нейтральными тонами, создавая идеальную основу для стильных и одновременно практичных образов.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Лаймовый + шоколадный

Это одно из самых свежих сочетаний осеннего сезона. Яркий, почти неоновый лаймовый оттенок отлично контрастирует с глубоким теплым шоколадом.

Такой дуэт выглядит современно, энергично и подойдет как для streetstyle-луков, так и для более элегантных образов с акцентом. Например, лаймовая рубашка или свитер в сочетании с шоколадными брюками - смело и очень стильно.

Трендовые оттенки на осень 2025 (фото: pinterest.com)

Винный + красный

Сочетать похожие оттенки кажется рискованным, но глубокий бордовый вместе с приглушенным красным создают очень благородный дуэт.

Винный - насыщенный оттенок, а красный - символ энергии и страсти. Вместе они создают невероятно чувственный и выразительный образ. Платье цвета бургунди + алые аксессуары - такой лук точно не останется без внимания.

Какие оттенки самые модные осенью 2025 (фото: pinterest.com)

Пыльно-розовый + коричневый

Нежный пыльно-розовый в сочетании с теплым коричневым - это классика в новом прочтении. Такой дуэт подойдет тем, кто любит спокойные, но вместе с тем изысканные образы.

Идеально для офиса, городских прогулок или даже свидания. Попытайтесь соединить пальто цвета какао с розовым свитером - получите изящный, уютный лук.

Андре Тан рассказал про трендовые сочетания (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Горчичный + серый

Еще одна пара, в которой объединены тепло и холод. Горчичный придает осеннее настроение, а серый балансирует его и делает образ более сдержанным. Это сочетание смотрится лаконично, но не банально.

Серый жакет в паре с горчичными брюками или свитером - простой, но эффектный ход.

Стильный образ на осень (фото: pinterest.com)

Хаки + молочный

Сочетание мягкого молочного и глубокого хаки смотрится дорого и благородно. Оно подходит практически всем оттенкам кожи и легко адаптируется под разные стили.

Молочная рубашка или пальто прекрасно высветлят сдержанный хаки, создавая эффект воздушности. Этот дуэт идеален для базовых вещей в гардеробе.