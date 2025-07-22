Тимошенко о законе о полномочиях НАБУ и САП: "шаг к восстановлению суверенитета"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала голосование парламента за закон об урезании полномочий НАБУ и САП. По ее мнению, это шаг к восстановлению суверенитета Украины.

Хочу попросить сегодня Верховную Раду не останавливаться на этом голосовании, а шаг за шагом отменить все законы, где были применены международные совещательные советы и международные наблюдательные советы, потому что это лишает Украину суверенитета. И я считаю, что это будет правильный шаг. Мы можем не соглашаться с нашей властью, мы можем не соглашаться с Президентом, но ключевое слово - наша конституционная власть. И если мы будем идти таким путем, то мы имеем право ее переизбрать. А если мы будем идти по пути передачи страны на аутсорсинг, у нас не будет никогда права переизбрать власть. У нас будет разрушен суверенитет и колониальная страна", - добавила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также напомнила, что фракция поддерживала создание антикоррупционных органов, однако это не уменьшило, а наоборот - увеличило коррупцию в стране.

"В то время, когда у нас построен "антикоррупционный хребет", коррупция в стране достигла такого уровня, что никогда в жизни такого не видели. Так скажите, пожалуйста, этот "антикоррупционный хребет" что-то делает в стране или нет? Дорогие друзья, я понимаю, что гранты кому-то надо отрабатывать, у меня нет сомнений, но не так грубо, не так нагло, не так антиконституционно и не загоняя Украину в состояние колонии на десятки лет вперед", - добавила она.

По ее убеждению, антикоррупционные структуры руководствовались в своей работе принципом "свой-чужой", поэтому украинцы не увидели уголовных дел по итогам отчетов контролирующих органов.

Также по ее мнению, отсутствие уголовных дел по миллиардным коррупционным сделкам на государственных предприятиях по результатам аудитов также является поводом для неутешительных выводов.

Тимошенко также напомнила, что депутаты фракции неоднократно подчеркивали незаконность формирования государственных органов власти международными совещательными советами, а фракция "Батькивщины" направила ряд конституционных представлений в КСУ по этому поводу.