В "Батькивщине" объяснили, как государство может привлечь еще 175 млрд в бюджет-2026
Верховная рада поддержала правку к проекту госбюджета на 2026 год, которая предусматривает проведение репрофайлинга задолженности государства перед НБУ. Это может обеспечить около 175 млрд грн для финансирования бюджетных нужд.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение политсилы "Батькивщина".
Указанную правку от "Батькивщины" частично учел комитет, и 226 народных избранников подтвердили ее в зале.
Объясняя суть предложения, глава партии Юлия Тимошенко отметила, что инициатива направлена на уменьшение нагрузки на расходную часть бюджета путем репрофайлинга, то есть реструктуризации внутренних долговых обязательств государства перед Нацбанком.
Ежегодно на обслуживание этой задолженности государство тратит около 175 млрд грн, отметили в "Батькивщине".
Как сообщила Тимошенко, все члены бюджетного комитета единогласно поддержали предложение о реструктуризации этого долга, чтобы 175 миллиардов можно было направить "на пенсии, зарплаты, оружие и нормальную жизнь страны".
Госбюджет 2026
22 октября проект государственного бюджета на 2026 год Верховная рада приняла в первом чтении 256 голосами. В партии "Батькивщина" пообещали проконтролировать, чтобы указанная поправка осталась в проекте до второго чтения.
Напомним, ранее партия "Батькивщина" подала собственный альтернативный вариант государственного бюджета, в котором предложила пути увеличения доходов и перераспределения расходов для социальных и оборонных программ. Юлия Тимошенко предложила повысить минимальные зарплаты и пенсии, увеличить денежное обеспечение для защитников и финансовую поддержку для раненых военных, нуждающихся в лечении, реабилитации и протезировании.