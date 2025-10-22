ua en ru
В "Батькивщине" объяснили, как государство может привлечь еще 175 млрд в бюджет-2026

Среда 22 октября 2025 14:53
В "Батькивщине" объяснили, как государство может привлечь еще 175 млрд в бюджет-2026 Фото: глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада поддержала правку к проекту госбюджета на 2026 год, которая предусматривает проведение репрофайлинга задолженности государства перед НБУ. Это может обеспечить около 175 млрд грн для финансирования бюджетных нужд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение политсилы "Батькивщина".

Указанную правку от "Батькивщины" частично учел комитет, и 226 народных избранников подтвердили ее в зале.

Объясняя суть предложения, глава партии Юлия Тимошенко отметила, что инициатива направлена ​​на уменьшение нагрузки на расходную часть бюджета путем репрофайлинга, то есть реструктуризации внутренних долговых обязательств государства перед Нацбанком.

Ежегодно на обслуживание этой задолженности государство тратит около 175 млрд грн, отметили в "Батькивщине".

Как сообщила Тимошенко, все члены бюджетного комитета единогласно поддержали предложение о реструктуризации этого долга, чтобы 175 миллиардов можно было направить "на пенсии, зарплаты, оружие и нормальную жизнь страны".

Госбюджет 2026

22 октября проект государственного бюджета на 2026 год Верховная рада приняла в первом чтении 256 голосами. В партии "Батькивщина" пообещали проконтролировать, чтобы указанная поправка осталась в проекте до второго чтения.

Напомним, ранее партия "Батькивщина" подала собственный альтернативный вариант государственного бюджета, в котором предложила пути увеличения доходов и перераспределения расходов для социальных и оборонных программ. Юлия Тимошенко предложила повысить минимальные зарплаты и пенсии, увеличить денежное обеспечение для защитников и финансовую поддержку для раненых военных, нуждающихся в лечении, реабилитации и протезировании.

