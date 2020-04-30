Тимошенко закликала Конституційний суд захистити права українців 

Фракція "Батьківщина" спільно з фракцією "За майбутнє" ухвалили рішення оскаржити у Конституційному суді підписаний президентом закон про ринок землі й добитися того, щоб цей документ був визнаний неконституційним і не набрав чинності. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді, передає РБК-Україна.

"Обміняти землю на різані папірці, які нам обіцяв МВФ, – це абсурд і повна здача національних інтересів України. Тому цей закон не може набути чинності, він повинен бути скасований Конституційним судом. Саме тому наші дві фракції звертаються до Конституційного суду. Я переконана, що ми повернемо Україні українську землю разом з нашим суверенітетом і можливістю розвитку", - сказала Тимошенко.

Голова "Батьківщини" зауважила, що лише український народ на референдумі має право вирішувати долю землі.

"Ми вважаємо, що допоки не буде проведений всеукраїнський референдум і у власника сільськогосподарської землі, у громадян України, не запитають, чи можна продавати їхню власність, чи не можна. Без референдуму, знаючи, що 75% людей проти - це афера, авантюра і корупція. І ми з’ясуємо, хто і скільки грошей із глобального простору у якості хабаря отримав за просування та прийняття цього закону", - додала Тимошенко.

Вона переконана, кожен, хто був причетний до земельного закону, має відповідати за вчинений злочин згідно з Кримінальним кодексом.

"Підписавши цей закон, президент порушив Кримінальний кодекс. Він пішов проти безпеки України, проти суверенітету України, проти інтересів людей. Цей закон про крадіжку території та землі в українського народу. Цей кримінальний злочин без будь-яких сумнівів буде розслідуваний, коли теперішній балаган відійде від влади. І персональну відповідальність за це буде нести президент", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко заявила, що партія "Батьківщина" вживатиме усіх законних засобів, аби законопроект про ринок землі не набрав чинності.