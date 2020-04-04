Тимошенко: закон про ринок землі не рятує країну від дефолту

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

На її думку, влада визнала, що голосувала за цей закон не заради розвитку економіки

Партія "Батьківщина" вживатиме усіх законих засобів, аби законопроект про ринок землі не набрав чинності. Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Наша команда подаватиме звернення до Конституційного суду, і ми зробимо все для того, щоб цей закон не набув чинності. Насправді та президент Зеленський може зрозуміти, що ще є шанс не втратити совість, не здати українську націю – є час накласти вето на цей закон", - сказала Тимошенко.

На її думку, влада визнала, що голосувала за цей закон не заради розвитку економіки, а для того, щоб отримати черговий транш від МВФ й уникнути, таким чином, дефолту.

"Але згода на розпродаж землі не рятує від дефолту, а наближає його. Вже невдовзі з таким урядуванням вам знову знадобляться гроші, і що ви продаватиме тоді? Ніхто не має права зараз за прийдешні покоління вирішувати та віддавати та землю, і територію. Тому, яка б не прийшла наступна влада, першим, що вони зроблять, - скасують цей закон, якщо до того часу його не скасує Конституційний суд", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, Світовий банк привітав ухвалення Верховною радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення як перший крок до створення прозорого та ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Водночас, для повного захисту інтересів українців та забезпечення прозорого продажу земель, Світовий банк закликає якомога швидше прийняти низку додаткових законів.