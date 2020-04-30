Тимошенко призвала Конституционный суд защитить права украинцев

Фракция "Батькивщина" совместно с фракцией "За будущее" приняли решение обжаловать в Конституционном суде подписанный президентом закон о рынке земли и добиться того, чтобы этот документ был признан неконституционным и не вступил в силу. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

"Обменять землю на резаные бумажки, которые нам обещал МВФ, - это абсурд и полная сдача национальных интересов Украины. Поэтому этот закон не может вступить в силу, он должен быть отменен Конституционным судом. Именно поэтому наши две фракции обращаются в Конституционный суд. Я убеждена, что мы вернем Украине украинскую землю вместе с нашим суверенитетом и возможностью развития", - сказала Тимошенко.

Председатель "Батькивщины" отметила, что только украинский народ на референдуме имеет право решать судьбу земли.

"Мы считаем, что пока не будет проведен всеукраинский референдум и у владельца сельскохозяйственной земли, у граждан Украины, не спросят, можно продавать их собственность, нельзя. Без референдума, зная, что 75% людей против - это афера, авантюра и коррупция. И мы выясним, кто и сколько денег из глобального пространства в качестве взятки получил за продвижение и принятие этого закона", - добавила Тимошенко.

Она убеждена, каждый, кто был причастен к земельному закону, должен отвечать за совершенное преступление в соответствии с Уголовным кодексом.

"Подписав этот закон, президент нарушил Уголовный кодекс. Он пошел против безопасности Украины, против суверенитета Украины, против интересов людей. Этот закон о краже территории и земли у украинского народа. Это уголовное преступление без каких-либо сомнений будет расследован, когда теперешний балаган отойдет от власти. И персональную ответственность за это будет нести президент", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" будет принимать все законные средства, чтобы законопроект о рынке земли не вступил в силу.