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Для завершення реформи Рада повинна ухвалити весь пакет земельних законопроектів, - Арахамія

Новини » Економіка     04.04.2020 - 00:41
Для завершення реформи Рада повинна ухвалити весь пакет земельних законопроектів, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Всього в рамках земельної реформи розроблено 6 законопроектів

Закон "Про обіг землі" є лише одним із шести законопроектів земельної реформи. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

Таким чином, українському парламенту потрібно буде розглянути ще п'ять законопроектів.

"Ми спочатку попереджали, що ринок землі - це шість законів. А це був тільки перший закон. Там і закон про об'єднання геокадастрових даних для того, щоб прибрати ці схеми. Це коли одну і ту ж ділянку, яка перебувала на прикордонній території в одному селі оформлена як один акт, в іншому ту ж ділянку - як інший акт. Щоб розібратися з цими речами є інші законопроекти, які потрібно прийняти", - заявив Арахамія.

Депутат зазначив, що в процесі відкриття ринку землі не будуть утискатися права українців, які ще не отримали землю.

"Але при цьому, ніхто не збирається обмежувати конституційні права українців, які вже володіють землею", - додав він.

Нагадаємо, Світовий банк привітав ухвалення Верховною радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення як перший крок до створення прозорого і ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні.

У той же час, для повного захисту інтересів українців та забезпечення прозорого продажу земель, Світовий банк закликає якомога швидше прийняти низку додаткових законів.

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Новини України Рынок землиДавид Арахаміяземельна реформа
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