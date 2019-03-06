Тимошенку пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися у президенти, - Луценко

Фото: вилучені кошти (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Двох осіб затримали слідчі під час спроби передати кошти

Кандидату в президенти на виборах 2019 Юрію Тимошенко пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Юрія Луценка.

Повідомляється, що генпрокуратура спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) та Службою безпеки України (СБУ) затримала двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн Тимошенко за відмову балотуватися.

Генпрокурор повідомив, що сам кандидат в президенти декілька днів тому після спроб вплинути на нього звернувся в ГПУ.

Наразі зловмисники затримані за статтею 157 ч 3 ( перешкоджання здійснення виборчого права). Луценко заявляє, що виконавці пов'язані із політиками.

РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу, 5 березня, Національна поліція зареєструвала 97 повідомлень про порушення виборчого процесу під час виборів.

Раніше повідомлялося, у день виборів президента України, 31 березня, охороняти громадську безпеку буде понад 130 тисяч правоохоронців.