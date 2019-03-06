ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенку пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися у президенти, - Луценко

Новини » Вибори 2019    06.03.2019 - 20:05
Тимошенку пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися у президенти, - Луценко
Фото: вилучені кошти (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Двох осіб затримали слідчі під час спроби передати кошти

Кандидату в президенти на виборах 2019 Юрію Тимошенко пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Юрія Луценка.

Повідомляється, що генпрокуратура спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) та Службою безпеки України (СБУ) затримала двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн Тимошенко за відмову балотуватися.

Генпрокурор повідомив, що сам кандидат в президенти декілька днів тому після спроб вплинути на нього звернувся в ГПУ. 

Наразі зловмисники затримані за статтею 157 ч 3 ( перешкоджання здійснення виборчого права). Луценко заявляє, що виконавці пов'язані із політиками. 

Тимошенку пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися у президенти, - Луценко

РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу, 5 березня, Національна поліція зареєструвала 97 повідомлень про порушення виборчого процесу під час виборів. 

Раніше повідомлялося, у день виборів президента України, 31 березня, охороняти громадську безпеку буде понад 130 тисяч правоохоронців

ЦВК звернулась до СБУ через заяву "Нацдружини" про застосування сили на виборах Синод ПЦУ звернувся до українців перед виборами
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко ГПУвыборыЮрій Тимошенко
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся