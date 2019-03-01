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Аваков назвав кількість правоохоронців, які працюватимуть на виборах

Новини » Вибори 2019    01.03.2019 - 22:58
Аваков назвав кількість правоохоронців, які працюватимуть на виборах
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна/ Віталій Носач)

На попередніх виборах президента правоохоронців було більше

У день виборів президента України, 31 березня, охороняти громадську безпеку буде понад 130 тисяч правоохоронців. Як інформує РБ-Україна, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

За словами міністра, наразі вся правоохоронна система України знаходиться під тиском, адже від прозорості виборів залежить легітимність обрання президента.

"131 тисяча осіб з боку МВС будуть забезпечувати публічну безпеку під час виборів. Сподіваюсь, що СБУ буде нам допомагати. Звісно, у 2014 році міліції було на 30 тисяч правоохоронців більше. Але, не дивлячись на це, ми готові захистити виборчий процес", - наголосив Аваков.

Нагадаємо, з 21 березня 2019 для охорони громадського порядку, охорони виборчих дільниць та виборчої документації під час виборів-2019 заступлять всі підрозділи Національної поліції.

Разом з тим, бійці спецпідрозділів поліції особливого призначення, патрульної поліції особливого призначення і тактико-оперативного реагування не будуть нести службу на виборчих дільницях, а будуть працювати у складі мобільних резервів.

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