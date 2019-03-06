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Поліція за добу відкрила чотири справи за порушення виборчої кампанії

Новини » Вибори 2019    06.03.2019 - 14:11
Поліція за добу відкрила чотири справи за порушення виборчої кампанії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Національна поліція 5 березня зареєструвала 97 повідомлень про порушення виборчого процесу

В Україні за минулу добу, 5 березня, Національна поліція зареєструвала 97 повідомлень про порушення виборчого процесу під час виборів-2019. За чотирма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Повідомляється, що в Дніпропетровській області зареєстровано 14 повідомлень, Донецькій - 11, Київській і Херсонській - по 10, в місті Київ - 8, Тернопільської області - 7. За добу органами поліції складено 18 адміністративних протоколів.

Всього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 1442 повідомлення про порушення, пов'язані з виборчим процесом. З них найбільше: у місті Київ - 157, Дніпропетровській області - 147, Київській - 104, Одеській - 80. В основному зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією - 985, підкупом виборців - 100, пошкодженням майна - 25 і хуліганством - 17. Загалом за вказаним фактом розпочато 60 кримінальних справ. Складено 354 протоколів про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 4 березня поліція зареєструвала 38 фактів недотримання виборчого законодавства.

Додамо, в день виборів президента, 31 березня, охороняти громадську безпеку буде більше 130 тисяч правоохоронців.

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