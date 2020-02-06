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Розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу Ради, - Арахамія

Новини » Політика     06.02.2020 - 13:52
Розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу Ради, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

На розгляд всіх правок до законопроекту буде потрібно 8 тисяч хвилин

Розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців. Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, фракція ОПЗЖ не відкликала свої правки, хоча раніше про таку можливість повідомляли джерела РБК-Україна.

"Якщо на кожну поправку за дві хвилини виділяти, це буде 8 тисяч хвилин. Ось і рахуйте, скільки це часу. На два місяці робота Ради може бути заблокована", - сказав Арахамія, додавши, що не всі автори поправок до земельного закону будуть на них наполягати.

Оскільки місце спікера зайнято, вести засідання перший віце-спікер Руслан Стефанчук. Силою розблокувати президію Ради депутати від СН не збираються, підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, Верховна рада України в четвер, 6 лютого, увійшла у рассмотрение законопроекту про ринок землі у другому читанні. При цьому деякі депутати блокують президію Верховної ради.

Раніше РБК-Україна писало, що під час ранкового засідання фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з питанням про можливості проголосувати законопроект "Про обіг землі" у другому читанні за два дні.

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