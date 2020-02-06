Рада пройшла першу сотню правок до закону про ринок землі

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Всього до законопроекту подано 4018 поправок

Верховна рада України пройшла першу сотню правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в документі 4018 правок.

Нагадаємо, Верховна рада України в четвер, 6 лютого, увійшла в розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи продовжують блокування президії ВР, у зв'язку з чим засідання веде перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР в ході ранкового засідання у четвер розглянула менше 20 правок до законопроекту про ринок землі.

Додамо також, у фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців. Зокрема, глава фракції Давид Арахамія підкреслив, що фракція ОТЗЖ не відкликана свої правки, хоча раніше про таку можливість повідомляли джерела РБК-Україна.

Відзначимо, під час ранкового засідання фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з питанням про можливість проголосувати законопроект "Про обіг землі" в другому читанні за два дні.

Крім того, парламентарії продовжили роботу ВР у четвер до 19:30. За продовження проголосували 226 нардепів. Спочатку пропонувалося продовжити засідання до 20:00.