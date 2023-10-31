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Time написало о проблемах с мобилизацией в Украине. Данилов отреагировал

Киев, Вторник 31 октября 2023 17:13
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Time написало о проблемах с мобилизацией в Украине. Данилов отреагировал Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Проблемы с призывом в Украине могут возникать со временем. Но пока количество людей в секторе безопасности и обороны не уменьшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в комментарии "Украинской правде".

"Что касается призыва. У нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны. Будут ли проблемы? Это вопрос, который может возникать со временем. Насколько они будут большими, как они могут влиять на те или иные вещи, будем смотреть тогда", - подчеркнул чиновник.

Что Time написало о мобилизации

Напомним, вчера, 30 октября, издание Time обнародовало статью о президенте Владимире Зеленском и вызовах, с которыми сталкивается Украина.

В частности, журналисты утверждали, что набор в армию Украины практически прекратился после того, как глава государства решил уволить областных военкомов.

Также, по данным издания, сейчас на фронт призывают все более старых мужчин, у которых уже есть проблемы со здоровьем.

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