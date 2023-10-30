Вера в победу и проблемы с контрнаступлением ВСУ: главное из статьи Time о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает твердо верить в то, что наша страна сможет одержать победу в войне против российских оккупантов. Но, в то же время, контрнаступление украинских защитников уже сталкивается с рядом проблем.

"Верю в победу, как никто другой"

"Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто", - заявил Зеленский после своего визита в США, который состоялся в конце сентября.

Такая позиция, по информацию Time, уже беспокоит некоторых советников президента. Она якобы не позволяет реализовать усилия команды Зеленского по созданию новой стратегии в войне с Россией. Также "не обсуждается любая возможность переговоров со страной-агрессором".

"Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не выиграем. Но попробуй ему это сказать", - заявил один из неназванных советников президента.

Помощь от Запада

В то же время президент Украины заявил журналистам о своей обеспокоенности тем, что глобальный интерес к войне упал.

Окружение президента в комментарии изданию рассказало, что Зеленский "чувствует себя преданным своими западными союзниками" и он "остался злым" после поездки в США. У президента говорят, что сейчас союзники оставили Украину без средств для победы.

Но, как отмечает Time, глава нашего государства пытается убедить союзников в том, что если не остановить войну в Украине, она может распространиться.

Зимние отключения света

Три неназванных украинских чиновника, которые ответственны за восстановление инфраструктуры после ударов РФ, рассказали журналистам, что отключения электроэнергии этой зимой, вероятно, будут еще серьезнее, чем прошлой. А реакция общественности может быть более резкой.

"В прошлом году люди винили россиян. В этот раз они будут винить нас за то, что мы недостаточно подготовились", - заявил один из чиновников.

Проблемы с контрнаступлением и мобилизацией

Один из помощников Зеленского отметил в комментарии Time, что украинские военные пока не продвигаются вперед. При этом, по его словам, часть командиров фронтовых подразделений отказывается от выполнения приказов наступать, даже если они были отданы из Офиса президента.

"Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но так войну не выиграть", - уточняет помощник президента.

В частности, похожая ситуация якобы произошла с Горловкой - власти нашей страны в начале октября отдали указание деоккупировать населенный пункт, но операцию даже не начинали "из-за нехватки людей и оружия", пишет Time.

Помощник Зеленского рассказал изданию о серьезных проблемах с мобилизацией. В частности, на фронт призывают все более старых мужчин, из-за чего средний возраст военных поднялся примерно до 43 лет. Приближенное к президенту лицо говорит, что в этом возрасте люди в армию поступают уже с определенными проблемами со здоровьем.

В то же время, как пишут в Time, набор в ВСУ почти прекратился после того, как Зеленский решил уволить всех областных военкомов. А заменить их сложно, частично из-за того, что репутация призывных служб была запятнана.

Условия для дальнейшей помощи

Вопрос коррупции в Украине стал в последнее время более острым для союзников. В частности, перед визитом Зеленского в США в Вашингтоне подготовили для украинцев список антикоррупционных реформ. Как рассказал один из помощников президента Украины Time, это "были условия, а не предложения".

После этого президент приказал своим подчиненным избегать коррупции. Контроль за работой чиновников усилили. Но, несмотря на это, по словам еще одного неназванного советника президента, красть продолжают.

При этом Зеленский в интервью изданию заверил, что борьба с коррупцией остается для него одним из приоритетов.