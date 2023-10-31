Time написало про проблеми з мобілізацією в Україні. Данілов відреагував

Проблеми з призовом в Україні можуть виникати з часом. Але поки що кількість людей у секторі безпеки та оборони не зменшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова у коментарі " Українській правді ".

"Що стосується призову. У нас не зменшується кількість людей, які перебувають у секторі безпеки та оборони. Чи будуть проблеми? Це питання, яке може виникати з часом. Наскільки вони будуть великими, як вони можуть впливати на ті чи інші речі, будемо дивитися тоді", - наголосив чиновник.

Що Time написало про мобілізацію

Нагадаємо, вчора, 30 жовтня, видання Time оприлюднило статтю про президента Володимира Зеленського та виклики, з якими стикається Україна.

Зокрема, журналісти стверджували, що набір в армію України практично припинився після того, як глава держави вирішив звільнити обласних військкомів.

Також, за даними видання, зараз на фронт призивають дедалі старіших чоловіків, які вже мають проблеми зі здоров'ям.