Time написало про проблеми з мобілізацією в Україні. Данілов відреагував
Проблеми з призовом в Україні можуть виникати з часом. Але поки що кількість людей у секторі безпеки та оборони не зменшується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова у коментарі "Українській правді".
"Що стосується призову. У нас не зменшується кількість людей, які перебувають у секторі безпеки та оборони. Чи будуть проблеми? Це питання, яке може виникати з часом. Наскільки вони будуть великими, як вони можуть впливати на ті чи інші речі, будемо дивитися тоді", - наголосив чиновник.
Що Time написало про мобілізацію
Нагадаємо, вчора, 30 жовтня, видання Time оприлюднило статтю про президента Володимира Зеленського та виклики, з якими стикається Україна.
Зокрема, журналісти стверджували, що набір в армію України практично припинився після того, як глава держави вирішив звільнити обласних військкомів.
Також, за даними видання, зараз на фронт призивають дедалі старіших чоловіків, які вже мають проблеми зі здоров'ям.
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