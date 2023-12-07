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Во временно оккупированном Скадовске прозвучал взрыв

Скадовск, Четверг 07 декабря 2023 00:10
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Во временно оккупированном Скадовске прозвучал взрыв Иллюстративное фото: во временно оккупированном Скадовске прозвучал взрыв (wikimedia.org)
Автор: Владислав Прийменко

Во временно оккупированном Скадовске прозвучал взрыв вечером 6 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспильного.

Местные жители Скадовска сообщили о взрывах. Информация дополняется.

Ситуация в оккупированном Скадовске

Скадовск - временно оккупированный город в Херсонской области на Левом берегу Днепра. Россияне захватили его в начале полномасштабного вторжения в Украину.

В последние месяцы оккупанты часто жалуются на "удары".

Так мы писали, что партизаны уничтожили российское ПВО в Скадовском районе. Под удар попали и оккупанты.

Также мы писали, что удар в Скадовске пришелся по высокопоставленным офицерам.

Днем ранее, "прилет" в городе был по базе россиян.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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