Во временно оккупированном Скадовске прозвучал взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспильного .

Местные жители Скадовска сообщили о взрывах. Информация дополняется.

Ситуация в оккупированном Скадовске

Скадовск - временно оккупированный город в Херсонской области на Левом берегу Днепра. Россияне захватили его в начале полномасштабного вторжения в Украину.

В последние месяцы оккупанты часто жалуются на "удары".

Так мы писали, что партизаны уничтожили российское ПВО в Скадовском районе. Под удар попали и оккупанты.

Также мы писали, что удар в Скадовске пришелся по высокопоставленным офицерам.

Днем ранее, "прилет" в городе был по базе россиян.