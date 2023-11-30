Партизаны уничтожили российскую ПВО в районе Скадовска

Партизаны уничтожили установку противовоздушной обороны во временно оккупированном Скадовском районе Херсонской области. Также ликвидированы двое россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

Так, агенты сообщают, что сегодня утром удалось уничтожить позицию ПВО ВС РФ, которая находилась в Скадовском районе Херсонской области вдоль Краснознаменского канала".

В частности, известно об уничтожении как минимум одного ЗРК и 2 оккупантов.

Удары по россиянам в Херсонской области

Украинские военные 28 ноября ударили по зданию с россиянами в захваченном селе Юбилейное в Херсонской области во время вражеского совещания. Там также были ликвидированы высокопоставленные чиновники армии РФ.