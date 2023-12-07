У тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільного .

Місцеві жителі Скадовська повідомили про вибухи. Інформація доповнюється.

Ситуація в окупованому Скадовську

Скадовськ – тимчасово окуповане місто у Херсонській області на Лівому березі Дніпра. Росіяни захопили його на початку повномасштабного вторгнення до України.

Останніми місяцями окупанти часто скаржаться на "удари".

Так ми писали, що партизани знищили російську ППО у Скадовському районі. Під удар потрапили й окупанти.

Також ми писали, що удар у Скадовську припав по високопоставлених офіцерах.

Днем раніше "приліт" у місті був по базі росіян.