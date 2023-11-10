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В Скадовске "прилет" пришелся по высокопоставленным офицерам СК РФ. СМИ раскрыли потери

Скадовск, Пятница 10 ноября 2023 09:01
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В Скадовске "прилет" пришелся по высокопоставленным офицерам СК РФ. СМИ раскрыли потери Фото: во время удара по базе РФ в Скадовске 9 ноября были ликвидированы высокопоставленные офицеры (соцсети)
Автор: Владимир Костырин

Вчерашний удар во временно оккупированном Скадовске Херсонской области пришелся по расположению военного следственного управления Следственного комитета РФ. В результате погибли высокопоставленные офицеры-интервенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Как подтверждают российские СМИ, 9 ноября в Скадовске был "прилет" по двухэтажному зданию на улице Портовой, 59. Именно там было место дислокации российских военных следователей.

В результате атаки здание, в котором находились высокопоставленные офицеры СК РФ, было полностью уничтожено.

Вследствие этого удара, по данным журналистов, погибли 10 оккупантов, и еще 11 получили ранения.

Последствия удара по базе российских оккупантов в Скадовске 9 ноября (фото: соцсети)

Взрывы в Скадовске

Утром в четверг, 9 ноября, во временно захваченном Скадовске Херсонской области раздавались взрывы. Сначала сообщалось, что их эпицентром стало месторасположение оккупантов на базе "Лотос".

Позже стало известно, что в результате удара убиты 5 и ранены по меньшей мере 15 российских военных. Правда, "прилет" пришелся не на базу "Лотос", а на другое место скопления врага.

Позже появилась информация, что во время удара по месту дислокации оккупантов в Скадовске были ликвидированы высокопоставленные офицеры оккупационной армии.

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